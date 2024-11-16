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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

翁柏宗12／1卸任有變數？黃揚明曝行政院可能「出手反制」

▲▼NCC代理主委翁柏宗 受訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院三讀通過NCC組織法第16條修正案，翁柏宗將無法繼續擔任代理主委。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者柯振中／綜合報導

立法院三讀通過NCC組織法第16條修正案，代理主委翁柏宗將無法繼續擔任代理主委。對此，媒體人黃揚明認為，到時候行政院可能會說「法不溯及既往」，並且申請釋憲，可能在釋憲結果出來以前，還能繼續留任。

黃揚明在節目《週末大爆卦》表示，立法院通過三讀，只是讓行政權要尊重立法院的立法權。前面的禁伐補償雖然行政院最終退讓、照著立法院所立的法來施行，但NCC組織法要立法院三讀通過，才能要求行政院照著立法院立的法來走，十分荒謬，不曉得為何能夠讓這種事情發生。此外，行政院一天到晚講民主自由，卻連最基本的、人家立的法，都可以不去公告施行，然後鑽巧門來取巧。

黃揚明提到，NCC組織法會在行政院公告後施行、由行政院決定施行日期的原因，是因為很多組織法牽涉到員額的補齊，通常行政部門都會希望立法部門給予一些時間，才能準備好相關人事的工作。不過這項法令已經修法至今已快半年，且行政院的態度竟是「你們人事先通過，我們再來公告」，拿這個當成籌碼，用來威脅立法院的感覺，實在相當離譜。

黃揚明說，既然法案已經通過，行政院就該乖乖就範，民進黨也該乖乖排審。在野黨沒有要擋任何人事審查，沒有要讓審查延宕，包含考試委員、大法官等人事案都已排好，NCC委員的人事案，民進黨的召委究竟要不要排審？

黃揚明表示，立院交通委員會下周是國民黨召委魯明哲議程，下下周則是民進黨召委陳素月的議程，就能將人事案排進來，若在野黨真的出手阻擋人事案，到時候再來怪在野黨也不遲。

黃揚明提及，NCC組織法通過以後，翁柏宗不得再續任，連被提名的資格都沒有。不過，到時行政院可能主張，人事提名是在修法前提名的、法不溯及既往，然後申請釋憲，也許在釋憲出來以前，翁柏宗又留任。

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