萬宜昔被點名「會消散在海上」逆襲成今年風王　強度超越山陀兒、康芮

▲萬宜颱風強度超過山陀兒、康芮，成為目前今年度的「風王」。（圖／翻攝台灣颱風論壇｜天氣特急臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

今年11月西太平洋出現史上首次4颱共舞，不過隨著銀杏、桔梗、天兔陸續消散後，如今只剩下強颱萬宜。事實上，萬宜剛形成時，當時各國氣象專家均認為，萬宜由於環境不利發展，應該會很快就消散，沒想到萬宜卻一路成長為強颱，強度甚至超越了今年的山陀兒、康芮，成為目前今年度的「風王」。

根據氣象署公布資訊，強颱萬宜中心位置16日下午2點位在北緯13.2度，東經125.7度的菲律賓近海，以每小時22公里速度向西北西進行，中心氣壓900百帕，近中心最大風速每秒60公尺，瞬間最大陣風每秒75公尺，七級風平均暴風半徑180公里，十級風平均暴風半徑80公里。

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針對萬宜的動向，天氣風險公司資深顧問吳聖宇16日下午1點表示，今年11月4個颱風剩下最後一個萬宜，也是威力最強的一個，16日上午增強為強烈颱風，結構完整，風眼清楚且渾圓，即將侵襲菲律賓，這麼強的威力，恐怕會造成不小的災害。

吳聖宇指出，萬宜颱風原本一度不被看好，認為會消散在遠洋，沒想到萬宜順利熬過不良的環境，最後成為直逼魔羯颱風強度的系統（16日下午2點，萬宜強度已超過魔羯），可見颱風的預報還是有很多很多無法掌握的地方，這幾年的颱風總是在挑戰預報的極限能力，未來會不會有更多極端的變化值得觀察。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」則說，萬宜颱風成為年度風王，原本一度不被看好，不料發展超乎預期的，萬宜雖然不會直接侵襲台灣，但當萬宜抵達菲律賓後一直到進入南海期間，外圍水氣會飄到台灣上空，預計17日到下周20日各地天氣不穩定，有下雨機會，尤其17日東北季風增強，宜蘭、基隆北海岸、大台北、北花蓮位於迎風面，下雨時間長，基隆北海岸、台北東側、宜蘭甚至有強降雨發生的機會。