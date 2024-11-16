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強颱萬宜、東北季風狂輸水彈「雨量紅爆」　北部降溫再現1字頭

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▲明天開始東北季風增強，北部、東北部雨勢增加。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

未來一周受東北季風影響，中央氣象署指出，明天開始東北季風增強，北部、東北部雨勢增加，下周一、周二還有強颱「萬宜」外圍雲系帶來的水氣影響，基隆北海岸、東北部及大台北山區可能有局部大雨或豪雨，北部、東北部溫度也明顯下降，低溫下探19度。

氣象署預報員林定宜說，今晚仍有熱帶性低氣壓殘留雲系，南部及東南部持續有降雨，隨著東北季風增強，基隆北海岸也開始降雨，且明天持續增強，水氣偏多，基隆北海岸、大台北山區及東北部有局部大雨或豪雨，北部、東半部及東南部也有局部短暫雨，東部山區有局部大雨，其他地區為零星雨。

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▲▼萬宜颱風路徑預測 。（圖／氣象署提供）

▲萬宜颱風路徑預測 。（圖／氣象署提供）

他指出，萬宜持續增加，今下午2時近中心風速每秒60公尺，是今年到目前為止最強的颱風，預估下周一、周二通過菲律賓往南海，其中高層雲系飄到台灣上空，使得台灣附近較多水氣，基隆北海岸、東北部及大台北山區有雨，甚至可能有局部大雨或豪雨。

他提到，今天屏東、高雄沿海及澎湖有8至9級強陣風，雲林以北、基隆北海岸、恆春半島、蘭嶼及綠島也有較強陣風，明天會持續增強。明天至下周二基隆北海岸、東半部、西南部、恆春半島、蘭嶼及綠島有長浪發生機率。

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

林定宜表示，下周三至周六萬宜颱風遠離，但東北季風影響持續，北部及東半部仍有局部短暫雨，基隆北海岸、大台北地區及東北部也有局部較大雨勢機率，中南部山區則有零星短暫雨，平地則為多雲。

溫度方面，林定宜指出，明天起東北季風增強，影響到下周六，北台灣明顯降溫，低溫21至22度，其他地區23至24度，下周二、周三低溫降至19、20度，高溫也僅22至24度，進入深秋至初冬天氣，可以準備拿出棉被及毯子來用。

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

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