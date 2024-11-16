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冬天出國行李3大雷區！　空姐曝「這2件」直接穿身上

▲▼打包行李,整理行李。（示意圖／VCG）

▲英國一位退役空服員分享了冬季行李整理的三大常見誤區。（示意圖／VCG）

記者張方瑀／綜合報導

秋冬季節出國旅遊，厚重衣物往往讓行李打包成為一大挑戰。對此，英國一位退役空服員分享了冬季行李整理的三大常見誤區，並提供實用建議，幫助旅客更有效地利用行李空間。

根據《太陽報》報導，前空服員瑟克里（Saskia Sekhri）指出，與夏季輕鬆打包相比，冬季旅行因衣物體積大，行李容易超重或塞不下。不少旅客還可能因此需要額外托運手提行李。她提醒，掌握一些小技巧，能讓冬季行李整理變得省時又省力。

1. 忘記靴子可以穿上飛機
瑟克里表示，靴子是冬季旅行中必不可少的裝備，但也極為占用行李箱空間。許多旅客習慣將靴子塞進行李箱，卻忽略了直接穿著登機這一簡單解決方案，這不僅能減輕行李重量，還能有效節省行李箱內的有限空間。

2. 厚重外套塞進行李箱
另一個常見錯誤是將大衣放進行李箱。瑟克里建議，登機時直接穿上外套不僅能釋放行李空間，還能在飛行途中保暖。她還補充，如果擔心氣溫過低，可以在外套內穿一件貼身背心，既實用又不失時尚。這樣做也能避免抵達目的地後手忙腳亂地找禦寒衣物。

3. 攜帶過多衣物
冬季旅行中，很多人容易多帶毛衣或禦寒衣物，導致行李空間不足。瑟克里建議，選擇輕便保暖的衣物並減少數量，才是打包的關鍵。同時，善用發熱材質或保暖帽子等配件，可以減輕行李重量，確保保暖效果不打折扣。

額外小技巧：壓縮袋與中性色調衣物

如果必須攜帶較厚的衣物，瑟克里推薦使用壓縮袋來減少體積，特別是對於毛衣和圍巾等「占空間大戶」。

此外，選擇單色系或中性色調的衣物，能讓搭配更靈活，避免攜帶過多不必要的服裝。她也提醒，擔心衣物皺褶的旅客，可在行前詢問住宿地是否提供燙衣服的服務。

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