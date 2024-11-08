鳥撞壞艙門？行李高空中「甩出機外」下秒碾碎　乘客打臉航空公司

▲乘客拍下行李被甩出機外的驚悚瞬間。（圖／翻攝自X）



記者王佩翊／編譯

智利一架從柴滕飛往蒙特港的飛機在起飛後發生行李從貨艙掉出機外的事故，由於安全考量，機長隨即申請返航。一名乘客拍下事發過程，只見飛機的貨艙門敞開，一個行李瞬間飛出機外，而飛機的螺旋槳更因為撞擊一度停止運作，場面十分危險。

根據《每日郵報》報導，該事故發生在6日，一架螺旋槳飛機從柴滕起飛，並朝蒙特港移動。然而飛機在高空中時，貨艙門卻突然彈開，導致貨艙中的行李滑出。

事發當時，有一名乘客拍下了整個畫面，只見影片中，貨艙門敞開，隨後一件行李飛出機外，並撞上了飛機的螺旋槳。驚悚的是，螺旋槳一度因撞擊而停止運轉，隨後又重新加速旋轉。

飛出機外的行李瞬間被螺旋槳吸入並碾碎，變形至無法辨認，殘骸四散在空中，場面驚險。

一名搭乘該航班的乘客回憶稱，飛機起飛後突然聽到巨大聲響，隨後感覺到明顯的晃動。

對此，航空公司聲稱，事故是因為「有一隻鳥撞上飛機」，導致貨艙門彈開，而機長發現後也隨即通知返航，最終成功降落在出發機場。

雖然該起事故並未造成乘客或機組人員受傷，但部分乘客對航空公司的解釋提出質疑。一名乘客透露，航班起飛前就曾因貨艙門關不起來而延誤，乘客還被迫在機場苦等4小時。

該名乘客質疑，真正的事故原因並非鳥擊，而是貨艙門從一開始就沒有妥善關閉，才會導致行李滑落。

航空公司目前尚未對這些質疑做出回應，而當地警方則根據目擊者證詞，持續調查事故的詳細經過，以釐清真相。