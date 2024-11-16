川藏北線／一口氣看深秋初雪！　「川西小瑞士」人間仙境畢棚溝

記者任以芳／四川報導

大陸熱門的自駕游川藏線分為南北兩條路線，今天要介紹川藏北線317國道位於四川境內，連接四川和西藏，名氣沒有318國道響亮，沿途景觀也是極美，「川西小瑞士」畢棚溝近鄰317國道，號稱成都人後花園。每逢入秋後，一口氣看到金秋彩林以及雪景，一年四季有不同自然原始景觀，彷彿來到天神仙境，跟著《東森新媒體ETtoday》空拍鏡頭一起走走。

「有旅人常說，一生必去川藏318公路。」這條獨特川藏線是大陸知名景觀大道，也串起四川與西藏沿途特殊人文歷史和絕美自然風景。川藏線也分為川藏南線和川藏北線，南線是318國道，北線則是317國道。

▲ 畢棚溝「燕子岩」海拔3800米。（圖／記者任以芳攝）

川藏南線318國道知名度較高，相較川藏北線317線比較低調，沿途海拔平均在3500米到4500米之間，景觀多變，許多中外遊客。該路線起於成都，止於那曲，全長2043公里，屬於三級公路柏油路面。

《東森新媒體ETtoday》前進前往317國道，沿途景致原始壯麗，公路在高山深谷之間，一旁是清澈的滾滾河水，偶而抬頭可見老鷹在天空盤旋，過了一個隧道突然變冬天，越過另一個隧道後又變回秋天，景色多變。

當地人也介紹，「317公路全線平均海拔較高，旦地質條件複雜不穩定，經常發生地質災害。」公路沿途有不少臨時修路施工點，包括旅遊配套的停車服務區和觀景台較少，少了商業氣息，反倒凸顯也保留藏族風情。

▲ 畢棚溝深秋五彩繽紛有如一幅絕美畫卷。（圖／記者任以芳攝）

走進川藏北線317國道一定會經過「川西小瑞士」-畢棚溝，位於四川省阿壩藏族羌族自治州理縣，是四川知名的紅葉、漸層林的觀賞聖地，每逢入秋森林五彩繽紛有如一幅絕美畫卷，

畢棚溝擁有多元生態系，進入景區一率不准開車，遊客統一搭乘電瓶車，目的是永續維護完好的自然生態景觀，一年四季景色各異，春天有花海、夏天一片翠綠、秋天彩林和冬天銀白世界，空氣清爽，美如仙境。

解說員也介紹，「景區內海拔在2000米至5000米之間，擁有壯麗的冰川、雪山、原始森林、溪流、瀑布等自然景觀。」

畢棚溝主要熱門景點順序龍王海、上海子、娜姆湖、磐羊湖、燕子岩，可以徒步或搭乘電瓶車。建議可先去「燕子岩」這裡是畢棚溝的最高點3800米左右，也是景色最為壯觀的地方，四周雪山環抱。

▲ 畢棚溝大山雪景 。（圖／記者任以芳攝）

來自台灣青年吳冠穎向記者表示，「下了大雪，還看到之前遊客堆的雪人，自己第一次看到完整雪景，之前雪景都會融化，踩在地上都濕濕髒髒的，畢棚溝的雪景整體乾淨又美。」

來自北京遊客吳曉龍指出，之前也來過四川，但是第一次到畢棚溝，也是第一次同時看到彩林和雪景，如果在北方沒辦法一次看到兩種景色，或是帶有綠色的漸層林。

至於「燕子岩」由來？當地人說，周邊山脈海拔很高，大約3800米上下，只有侯鳥燕子飛得過去，因此取名「燕子岩」，充分顯示藏族同胞對大自然的嚮往與敬畏。

▲ 空拍「磐羊湖」湖水清澈有如倒映世界。（圖／記者任以芳攝）

來到「磐羊湖」透過空拍鏡頭，山腳下湖水碧綠，猶如一塊翡翠鑲嵌在山間。湖邊有大片的草甸和茂密的漸層林，有綠有黃有紅相互襯映，遠處山頂雪山，倒映在湖面上彷彿是另一個世界。

解說員也表示，來到「磐羊湖」就是觀賞彩林，特色金字塔雪山、落葉松，以及高山杜鵑。因為當地有野生磐羊出沒覓食，所以得名「磐羊湖」。

來到畢棚溝這片寧靜的土地，讓人感覺時間都變得緩慢愜意。不少四川遊客一來再來，許多成都人假日開車三小時，直奔畢棚溝玩上一整天，傍晚再回市區，也被稱為成都人後花園，也是317國道仙境景觀之一。

▼ 川西自然景觀畢棚溝景色。（圖／記者任以芳攝）