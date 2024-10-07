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大陸 大陸焦點 特派現場

陸男自駕深夜遇「氂牛攔路」衝撞　副駕女急喊「牛牛牛」尖叫嚇傻

記者魏有德／綜合報導

大陸十一長假期間，一名男子載著同行友人開車在風景秀麗的「國道318」旅遊，3日時，男子駕車行至深夜時，副駕的女子先是發現路邊有數頭「氂牛」出現在視野裡，她隨即提醒駕駛，「牛！牛！牛！」沒想到，一頭黑白色的氂牛竟突然朝車輛狂奔，不到幾公尺的距離讓駕駛無法反應，直接被氂牛「迎頭」撞上。

▲大陸男子與友人自駕旅遊時被一頭氂牛衝撞。（圖／翻攝微博）

▲大陸男子與友人自駕旅遊時被一頭氂牛衝撞。（圖／翻攝微博，下同）

《中華網》報導，事故發生後，車主立即下車查看情況，並試圖尋找氂牛的主人。在周圍空曠的草原上，他並未發現任何人的蹤跡。由於無法找到氂牛的主人，車主只能無奈地表示，這次事故的損失將由自己承擔。

衝撞事件發生後，男子先是詢問，「牛在哪裡？」副駕女子則是回答道，「牛倒了，牠要爬起來，在右邊，有兩頭牛。」由於對向車道有一輛大型拖板車遠遠的開過來，男子也只能先將車輛移往路邊，檢視車損情況。

▲大陸男子與友人自駕旅遊時被一頭氂牛衝撞。（圖／翻攝微博）

男子回憶稱，一隻龐大的氂牛突然衝出道路，與車輛發生了猛烈的撞擊，氂牛在撞擊下顯得異常凶猛，而車輛則在巨大的衝擊力下被迫緊急剎車，保險槓瞬間飛離車身，散落一地。

事件發生後，引起外界熱議，部分輿論認為，自駕遊客與天然景觀或野生動物成為日益增生的安全隱患，對於像氂牛這樣的野生動物造成的交通事故，相關部門也應建立相應的賠償機制。在無法找到野生動物主人的情況下，可以藉由政府補貼或保險理賠等方式來減輕遊客的經濟損失。

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