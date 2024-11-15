桃園、新北遺體跨區火化互惠　免收3倍費用...一律2千元

▲桃園市與新北市達成合作共識，今（15）日起平等互惠，2市籍市民跨市遺體火化不需再支付3倍費用，皆為2000元，以減輕家屬治喪費用，圖為桃園區公立火化場。（圖／市府民政局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市政府與新北市政府日前達成合作共識，桃市府依「桃園市政府殯葬管理所管理公立殯葬設施使用收費標準」之規定公告互惠，自今（15）日起推動遺體火化費互惠政策，桃園及新北市籍跨市火化無需要再支付3倍費用，以減輕家屬治喪負擔。

▲桃園市與新北市達成合作共識，今（15）日起平等互惠，2市籍市民跨市遺體火化不需再支付3倍費用，圖為新北市公立火化場。（圖／市府民政局提供）

桃園市民政局長劉思遠今天表示，生老病死是人生大事，為讓市民獲得更方便殯葬資源，桃園、新北透過基北北桃合作交流平台商議決定取消額外加費，自即日起兩市居民跨縣市遺體火化費互惠皆為新臺幣2000元。



據禮儀事務科統計，去年桃園市火化件數為1萬7192名，其中有2.65%、455名桃園市籍亡者移至新北市火化場進行火化。在互惠措施推行後，初估每年可為桃園市民減少約182萬元支出，還可免去舟車勞頓之辛勞。

▲桃園市與新北市達成合作共識，今（15）日起平等互惠，2市籍市民跨市遺體火化不需再支付3倍費用，圖為中壢區公立火化場。（圖／市府民政局提供）

民政局指出，桃園市、新北市推動遺體火化費互惠火化場，包括桃園區公立火化場、中壢區公立火化場與新北市公立火化場共計3處，申請人須填寫申請書，並檢附亡者死亡證明正本、亡者戶籍資料、申請人身分證明及與亡者身分關係證明文件，即可申請兩市公立火化場設施及服務，為家屬減少治喪費用。