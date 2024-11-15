取締中國走私手機！北韓密室「處死18人」　正妹慘遭鐵槌敲頭慘死

▲北韓人權環境日益惡劣，許多脫北者坦言曾目睹多起「公開處刑」的案例。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）自從通過《反動思想文化排擊法》後，便加強限制來自南韓的影視作品與流行音樂在國內流竄，違者甚至遭到公開處以極刑。不過，取締的範圍也包括中國，尤其平壤當局禁止帶有東北工程史觀的中國古裝劇流入，18名男女因有司使用中國手機，而被帶到小房間處刑，敲頭致死。

根據《Daily NK》高英起，來自北韓咸鏡北道的消息人士透露，咸鏡北道會寧市安全部（相當於警察）於10月28日找來各分駐所（派出所）所長召開會議，要求針對持有來自中國、或是能透過中國電波發送訊息的中國手機持有者，嚴格執行取締行為。

其他消息人士補充，其實2021年的最後3個月，北韓就曾將18名男女先後處以極刑，原因是他們居然使用中國手機，透過部落客從事非法的走私或匯款活動，甚至還涉嫌將北韓國內黨、政、軍的最高機密轉售給國外，同時引進韓流影劇作品與音樂，違反被稱為「韓流取締法」的《反動思想文化排擊法》。

一旦違反《反動思想文化排擊法》，其最高刑罰就是死刑。

曾遭到北韓安全部逮捕過的人透露，一旦被北韓安全部送進小房間接受調查，則會沉浸在難以形容的恐怖氛圍，這些小房間通常都沒有窗戶，導致嫌疑人在接受偵查時，往往因為燈光昏暗，而無法看清楚調查官的臉。

報導指出，雖然無法正確釐清北韓將這18名青年男女關押房間處以極刑的理由，但其中一名女性確實遭到北韓安全部的人以鐵槌敲殺致死，而這種處刑方式，可能與平壤當局顧及國際社會對於人權侵害議題的眼光有關。