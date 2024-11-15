說謊違反選舉法！韓「最大在野黨」黨魁李在明獲判1年刑　恐丟公職

▲南韓共同民主黨黨代表李在明，15日被法院依涉嫌違反《公職選舉法》判處1年徒刑。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓最大在野黨「共同民主黨」黨代表李在明，過去擔任京畿道城南市長時，曾涉嫌在盆唐區柏峴洞都更時包庇某特定業者，2021年代表黨內競選總統，出面發言撇清與上述業者與下屬之關係，被檢方於隔年9月以違反《公職選舉法》起訴。如今，南韓法院召開一審，判處李在明1年有期徒刑、2年緩刑。

根據《韓聯社》，首爾中央地方法院刑事合意34部（部長法官為韓聖振）於今（15）日，針對李在明涉嫌違反《公職選舉法》召開一審宣判，判處李在明1年有期徒刑、2年緩刑。未來一旦該判決結果原封不動送由大法院（最高法院）三審定讞，則李在明將喪失國會議員職務，甚至無法代表共同民主黨參選下一屆總統。

據悉，李在明涉及多起官司，過去擔任城南市長時曾在慰禮新都市、大庄洞都更案透過親信向民間業者洩露機密，城南都市開發公社開發1處長金文基（音譯）更在接受檢方偵查時，於2021年12月底在辦公室輕生身亡；至於在柏峴洞都更疑雲，則是涉嫌變更韓國食品研究院腹地土地用途，進而包庇特定民間業者。

針對大庄洞弊案，李在明代表共同民主黨參選總統時，曾於2021年12月接受媒體SBS新聞專訪出言否認，「我擔任城南市長時，根本不認識、也不記得（金文基前處長），因為他算是底層員工」；不過，網路卻有李在明和金文基共同出席活動的相片，且李在明手機通訊錄也存有金文基的電話號碼，雙方有多次通訊紀錄。

▲李在明將提出上訴。（圖／達志影像）

2021年10月，李在明以京畿道知事的身分出席國政監察，針對柏峴洞都更韓國食品研究院腹地土地用途變更一案時表示，「因為受到國土交通部的威脅！他們威脅我，若是（柏峴洞土地用途變更）沒有通過，就會以怠忽職守等罪名檢討我。」

針對上述發言，檢方認為李在明當時為了能夠順利當選總統，不惜在媒體專訪和國政監察時說謊，涉嫌違反《公職選舉法》，因此於2022年9月將之起訴。今年9月20日，檢方更向法庭求處2年有期徒刑。

在此次一審判決中，法庭認為李在明利用媒體的巨大影響力來操弄選情，其犯罪程度相當嚴重，因此判處李在明1年有期徒刑、2年緩刑。依照南韓法律規定，一旦獲判罰金100萬韓元以上的刑罰，則嫌疑人將喪失國會議員職務，且未來5年內限制參選。

對此，李在明表示，將會提起上訴。