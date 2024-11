淪屠殺烏克蘭人武器！北韓自走砲「進入俄國」　發現北韓新基地

▲烏克蘭軍事部落客指出,疑似北韓生產的自走砲進入俄國。(圖/翻攝自X)

自從俄羅斯總統普丁、北韓(朝鮮)最高領導人金正恩互訪後,兩國之間在軍事方面的合作關係緊密提升。其中,北韓不僅向俄國提供彈道飛彈等軍事武器與裝備,更向俄國派遣精銳部隊,援助俄軍在庫斯克州與烏軍的戰事。烏克蘭軍事部落客發現,近來疑似是北韓所生產的自走砲,已經進入俄國領土。

根據《韓聯社》,烏克蘭軍事新聞分析頻道「Status-6」於當地時間14日,透過社群平台X上傳一系列照片,指出由北韓所生產的M-1978/1989曲山170mm自走砲,疑似透過火車運送至俄羅斯境內。

Status-6從照片中的紅色建築物等特徵進行分析,推測照片中的所在地,可能是位於俄羅斯西伯利亞的克拉斯諾亞爾斯克,是西伯利亞地區第三大城市。

不過,美媒《自由亞洲電台》(RFA)卻表示,無法獨立檢視照片的真偽,「也有可能是即將投入於俄烏戰爭的北韓武器。」

南韓國家情報院指出,自從去年8月至今年10月18日,北韓已向俄羅斯運輸1萬3000多箱貨櫃,運輸次數達到70多次,認為裡面可能裝有北韓提供給俄軍的砲彈、導彈、反戰車火箭等殺傷性武器。然而,南韓卻也強調,截至目前為止,尚未發現北韓曾提供自走砲給俄軍。

