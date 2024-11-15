淪屠殺烏克蘭人武器！北韓自走砲「進入俄國」　發現北韓新基地

▲烏克蘭軍事部落客指出，疑似北韓生產的自走砲進入俄國。（圖／翻攝自X）

記者羅翊宬／編譯

自從俄羅斯總統普丁、北韓（朝鮮）最高領導人金正恩互訪後，兩國之間在軍事方面的合作關係緊密提升。其中，北韓不僅向俄國提供彈道飛彈等軍事武器與裝備，更向俄國派遣精銳部隊，援助俄軍在庫斯克州與烏軍的戰事。烏克蘭軍事部落客發現，近來疑似是北韓所生產的自走砲，已經進入俄國領土。

根據《韓聯社》，烏克蘭軍事新聞分析頻道「Status-6」於當地時間14日，透過社群平台X上傳一系列照片，指出由北韓所生產的M-1978/1989曲山170mm自走砲，疑似透過火車運送至俄羅斯境內。

Status-6從照片中的紅色建築物等特徵進行分析，推測照片中的所在地，可能是位於俄羅斯西伯利亞的克拉斯諾亞爾斯克，是西伯利亞地區第三大城市。

不過，美媒《自由亞洲電台》（RFA）卻表示，無法獨立檢視照片的真偽，「也有可能是即將投入於俄烏戰爭的北韓武器。」

南韓國家情報院指出，自從去年8月至今年10月18日，北韓已向俄羅斯運輸1萬3000多箱貨櫃，運輸次數達到70多次，認為裡面可能裝有北韓提供給俄軍的砲彈、導彈、反戰車火箭等殺傷性武器。然而，南韓卻也強調，截至目前為止，尚未發現北韓曾提供自走砲給俄軍。

I was able to geolocate and thus confirm that the photo of North Korean M-1978/1989 Koksan 170mm SPGs was taken in Russia.



56.069386, 92.920244

Krasnoyarsk, central Russiahttps://t.co/BOaR44uLeS https://t.co/mC8solXVOv pic.twitter.com/LUHO2cllKZ — Status-6 (Military & Conflict News) (BlueSky too) (@Archer83Able) November 14, 2024

另外，美國華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）旗下「跨越經緯」（Beyond Parallel）於當地時間14日指出，北韓從過去以來有15至20座尚未對外公開、且仍在使用的導彈基地，其中一座便是位於慈江道中部的前川郡，研判可能駐屯營級或旅級部隊，且是用來發射遠程彈道飛彈（IRBM）和洲際彈道飛彈（ICBM）。

該座基地被命名為「龍林導彈基地」，位於軍事緩衝區以北242公里、北韓首都平壤東北170公里，距離南韓首爾則為324公里。從衛星影像來看，峽谷入口處設有基地總部、行政設施、宿舍等，峽谷高處底端還設有車輛出入口與地下通道，供飛彈車移動。