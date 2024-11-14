守護河川水質　台東縣府呼籲落實省水減污小撇步

▲守護河川水質從您我做起。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

民生生活污水是影響台東河川水質主要的污染來源之一，為守護台東河川水質潔淨，台東縣府呼籲民眾從日常生活做起，落實省水減污的實用小撇步，如選用環保標章認證的清潔劑、安裝省水馬桶及定期清理化糞池等，讓台東水質保持潔淨，為後代創造一個乾淨、永續的生活環境。

台東縣政府表示，好山好水好空氣是台東的品牌，是推動慢經濟與慢生活的絕佳條件，讓民眾和遊客能在此放鬆身心、享受慢活，而這樣的優越條件，需要大家一起守護，期許大家都能建立良好的省水減污觀念，維護台東河川水質，同時實現聯合國永續發展目標(SDGs)第6項「淨水與衛生」的目標。

台東縣環保局指出，生活污水主要來自日常生活，透過良好的生活習慣和正確的觀念，可有效減少污染排放，環保局鼓勵民眾落實省水減污的實用小撇步，例如可採用無磷清潔劑或環保標章產品，且適量使用清潔用品、洗澡時以淋浴代替盆浴、採用新式省水馬桶或加裝二段式沖水配件、廚房的排水口裝置過濾網過濾殘渣，減少殘渣進入污水下水道及洗碗盤前可先使用餐巾紙吸取油脂，減少餐具上油脂污染等方式，皆可減少生活污水的產出。

環保局提醒民眾，定期清理化糞池是很重要的，化糞池排放污染量約占生活污水32.5%的污染排放量，如能每年定期清理一次，將減少生活污水的污染排放量，對於河川水質品質將有相當程度的改善。從生活中的小習慣改變起，建立良好且正確的用水習慣，達到生活污水源頭減量的效果，一同守護河川品質，讓台東的水環境美麗又乾淨，以確保這片土地資源永續利用。