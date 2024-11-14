宣傳重視世界糖尿病日　社團宮廟公所聯合醫院作伙來

▲宣傳重視世界糖尿病日。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

11月14日是「世界糖尿病日」期盼民眾能藉以多多關心自己的健康狀況，關山慈濟醫院選在一樓特地舉辦血糖、血壓的免費檢測活動。主辦單位表示，糖尿病患者似乎有成長和年輕化的趨勢不容輕忽，希望藉由檢測送好康的誘因鼓勵民眾踴躍參加。只要完成檢測皆可以獲得關山好米、餐盒、行動電源等紀念品，民眾不只瞭解血糖值還有好禮相送急著聯絡親朋好友一起參加。

關山鎮救國團會長周福安指出，每年選在「世界糖尿病日」結合包括鹿野鄉「寶華山慈惠堂」等團體聯合舉辦血糖、血壓檢測活動。周福安說，由於每年11月是「寶華山慈惠堂」設立週年慶期間，堂主陳麗珠及信眾代表認為舉辦健康活動是回饋社會和慶祝堂慶最實際的方式。今年關山鎮長彭成豐、北部產科醫生林思宏也提供紀念品來贊助活動，關山慈濟醫院派出資深護理師為檢測民眾細心服務。

隨著血糖偏高人口的增加和洗腎病患成長，上午在關山慈濟醫院一樓由醫護人員耐心為民眾逐一檢測血糖和量血壓；專科護理師賴秋吟在遇到有數值偏高者除了進行衛教宣導外，也提醒可以掛號專科門診來求助醫師診斷治療，而檢測結果為正常指數的賴秋吟也鼓勵要持續堅持永保健康。



關山鎮長彭成豐鼓勵民眾，許多疾病若能透過「早期發現、即時治療」或許都能降低其嚴重性，尤其飲食攝取均衡和培養運動習慣更是身體保健的方式之一，避免三高 、做好血糖控制更可以遠離發生糖尿病的風險。上午除了專程來參與活動的民眾外，連掛號看病和陪病的外籍看護們也把握難得的機會等候進行檢測。病患看完醫生除了領藥還能獲得白米、餐盒和行動電源帶回家都直呼今天真的是賺到了。