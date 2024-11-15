鐵道迷瘋搶！台鐵EMU3000型「N規模型」直逼萬元　百套半小時掃光

▲台鐵今推出EMU3000型N規模型特賣。（圖／台鐵公司提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵攜手日本株式會社関水金屬KATO公司，推出EMU3000型N規模型，今上午首次限量100套開賣，每套12輛售價1萬800元，今首賣每套特價9100元，引起鐵道迷瘋搶，僅半小時銷售一空。

台鐵推出EMU3000型N規模型特賣，今(15日)在台北車站開賣，並首度公開KATO公司特製專屬「台灣限定版」兩款包裝，以EMU3000型紅線款及綠線款顏色區分，提供給鐵道迷及模型收藏家選擇，今天上午10時25分開賣後，不到11時10分，100套限量商品就被民眾搶購一空。

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▲台鐵今推出EMU3000型N規模型特賣。（圖／台鐵公司提供）

今模型首賣會現場，也播放由KATO公司提供的模型運行影片，以及EMU3000型N規模型動態展示，台鐵表示，現場民眾親眼見識模型的高擬真度及逼真運行效果，體驗模型在軌道上行駛真實模樣，彷彿EMU3000型列車就在軌道上奔馳。

台鐵指出，為回饋愛好鐵路文化民眾，特別加碼於12月7日至12月8日於台北車站大廳舉辦「鐵道模型展」，持續提供民眾展場特惠，台鐵公司表示，未來台鐵x KATO將開發出更多款火車精密模型。