快訊／刪NCC「萬年條款」要即刻施行　藍白修法三讀將拉翁柏宗下台

▲立法院長韓國瑜。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

在野黨提案《國家通訊傳播委員會（NCC）組織法第16條修正案》，要讓刪除「萬年條款」可即刻施行，藍白更提修正動議，要求自12月1日開始施行，代理主委翁柏宗預計會被拉下台，屆時NCC僅剩下3個委員，未達組織法第4條規定的法定人數7人，將無法召開委員會議並作成決議。立法院會今（15日）處理該案，藍綠各自甲級動員進行表決大戰，在出席103人狀況下，藍白合以55票贊成、48票反對通過提案。

立法院會早在7月三讀通過《國家通訊傳播委員會組織法》修正案，刪除萬年委員條款，新法任期改為四年且僅能連任一次，不得延任；同時通過附帶決議，要求本屆NCC委員比照現任主委陳耀祥宣示，不再接受政院提名，也不再接受延任，主動辭職。

由於依現行法，「本法施行日期，由行政院以命令定之」，政院遂以此主張，NCC副主委翁柏宗仍具有代理主委資格。為反制行政院開巧門，民眾黨團及國民黨立委翁曉玲再提《NCC組織法第16條修正案》，將實施時間改成「自113年12月1日開始施行」。

換言之，此案三讀後，待立院送總統及行政院，若行政院未提覆議，總統應於收到後10日內公布實施，翁柏宗12月1日後就無法再繼續代理主委。

最終，藍綠各自甲級動員在院會進行表決大戰，出席103人狀況下，「藍白合」以55票贊成、48票反對通過提案。值得注意的是，除因行程缺席委員外，民眾黨立委黃珊珊雖上午有出席民眾黨記者會，卻未出席院會投票。

