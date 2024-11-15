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「民眾黨不會讓政府停擺」　黃珊珊曝將提《憲訴法》修法版本

▲▼民眾黨團記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院民眾黨團。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨立委黃珊珊近日投稿法律雜誌，反對藍委翁曉玲提案修正《憲法訴訟法》，引發「藍白合」生變的討論。對此，黃珊珊今（14日）表示，自己不同意修正「總額」定義，太過簡化的修法，可能造成司法權運作困難。她強調，柯主席曾宣示「民眾黨不會讓政府停擺」，但現在的憲法訴訟法沒有最低法定人數以及表決門檻太低，造成少數大法官決定重大憲法判決的可能，當然應該另外提出修改判決門檻的方式解決，所以民眾黨也會提出修正版本。

黃珊珊表示，《憲法訴訟法》最近引起討論，日前接受法律雜誌邀稿，表達個人法律見解，同樣的，翁曉玲委員也投書表達個人見解，在自由民主的台灣社會，公共事務本就應該公開討論修法可能產生的影響，攸關重大公共政策，不該非黑即白。

黃珊珊認為，中華民國行憲迄今將滿80年，大家已經無法向制憲先賢探究當初制度設計、法條撰寫的真實原意，所以各方對制度的解讀與價值當然見解不一，因此才需要大法官協助探究，捍衛我國核心民主、法治、自由、人權、平等價值，並隨著時代變遷因應，例如性別平權。

黃珊珊提到，柯主席在年初時就對外公開宣示，台灣民眾黨不會讓政府「停擺」。民進黨執政無視國會監督、濫權獨斷，立法院當然強力監督，但是前提必須以國家與人民利益為主，如果影響到人民權益，民眾黨就必須謹慎面對。

黃珊珊說，當代法律雜誌是專業法律雜誌，這個議案，法律學者專家意見也大不同，這就是台灣社會自由多元的價值，有心人卻故意扭曲製造對立。

提到《憲法訴訟法》修正，黃珊珊直言，不同意修正「總額」定義，太過簡化的修法，可能造成司法權運作困難。但現在的憲法訴訟法沒有最低法定人數以及表決門檻太低，造成少數大法官決定重大憲法判決的可能，當然應該另外提出修改判決門檻的方式解決，所以民眾黨也會提出修正版本。

最後，黃珊珊強調，台灣民眾黨有主體性，與其他政黨的關係，該合作時合作，該競爭時競爭，該對抗時對抗，將來經立院黨團討論形成共識後，自會團進團出，但修法牽一髮動全身，大家都應該謹慎面對。

▼國民黨立委翁曉玲。（圖／記者李毓康攝）

▲▼立委翁曉玲。（圖／記者李毓康攝）

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