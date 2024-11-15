憲法訴訟法修法　黃國昌：黨團一致同意將提版本、設最低門檻

▲民眾黨立法院黨團時事聯訪記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

憲法訴訟法修法近來討論不斷。民眾黨立委黃珊珊日前投書，表達不支持國民黨立委翁曉玲提出的草案版本，被質疑民眾黨團內部意見不同。對此，民眾黨團今（15日）上午舉行時事回應記者會，總召黃國昌說，經黨團會議討論後，黨團成員一致同意，目前憲法訴訟法完全沒有下限門檻必須修正，特別是違憲宣告時，必須要設定最低門檻，而不是像現在的憲法訴訟法毫無下限，黨團也會提出自己的版本。

針對憲法訴訟法，黃國昌說，今（15日）早上黨團會議開會討論後，黨團成員一致同意，「目前的憲法訴訟法完全沒有下限的門檻，這件事情必須要修正」，本黨團贊成針對有關憲法法庭在作出重要判決時，特別是違憲宣告時，必須要設定最低門檻，而不是像現在的憲法訴訟法毫無下限，黨團也會提出自己的版本。

黃國昌說，必須清楚跟大家說明，過去這2天不斷有記者來問他個人對憲法訴訟法修法的意見，「其實我個人的意見大家如果有關注司法法制委員會詢答，我在質詢時應該講得蠻明確」。

黃國昌指出，司法院送來對於憲法訴訟法修正的意見時，他在質詢時當場跟司法院副秘書長講，司法院提來的報告根本不及格，亂寫一通，其他國家怎麼規範，一個字都不敢提。

黃國昌舉例，美國聯邦最高法院9名大法官，最低出席人數是6個人；日本最高裁判所大法庭，15位法官，最低出席人數是9個人，而且如果要宣告法律違憲必須要有8位法官作出一致判決；南非憲法法院有11位法官，最低出席人數8個人；韓國憲法法院9個法官，如果要審理案件，最低出席人數7個人，如果要做法律違憲決定，要有6個人以上贊成。

「我剛所舉的，不管是聯邦最高法院、日本最高裁判所、韓國憲法法院、南非憲法法院，這些國家針對有關執掌違憲審查宣告都有最低人數要求。」黃國昌表示，憲法訴訟法當初依照司法院所提出的版本，是毫無下限，這樣的狀況，早上黨團會議大家一致同意，有近一步設立最低下限的必要，黨團成員會進一步的提出自己的修法版本，提出後也會負責任跟社會各界說明。

黃國昌強調，憲法訴訟法不是三言兩語可以講，這牽涉到立法體例的問題，司法院提出的版本都用「現有總額」4個字，完全沒有考慮今天毫無下限的問題。要去翻覆國會三讀通過的法律案，這是何其慎重的事情？怎麼會毫無下限的這樣幹？

黃國昌表示，在目前憲法訴訟法架構下，民眾黨團的立場很清楚，無法接受這種毫無下限的立法方式，更沒有辦法接受，如果反對司法院這種毫無下限的立法方式，就是要癱瘓民主憲政，如果按照這樣的理論，從美國到南非、日本、南韓，這些有規定下限的，全部都在癱瘓國家民主憲政嗎？這種民粹式、沒有論理，甚至沒有仔細參考外國法例，言語式的煽動可以停止了。