防彈背心採購黑幕重重　王鴻薇要求修法：軍警生命不能開玩笑

▲王鴻薇。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨立委王鴻薇日前踢爆全台警用防彈背心有瑕疵，並提出三振條款，盼違規廠商永久停權。王鴻薇今（15日）再指，行政院公共工程委員會已函覆，未來會採取最有利方式決標，也會增加投標條件，不過仍考量廠商員工生計與參與政府採購的權利。她強調，軍警生命與廠商員工生計等在天秤上不是一個量級可以比較，主張落實三振條款，保障軍警。

「防彈背心採購必須修法，軍警生命安全不能開玩笑，惡質廠商退散」。王鴻薇指出，過去她曾經踢爆全台警用防彈背心出現瑕疵，相關得標廠商「光研企業」過去三度被列為採購黑名單的廠商，前負責人的兒子也開公司賣防彈背心，也曾詐欺法務部，卻能一再得標，就是因為評審過程不透明，造成惡質廠商不斷地販賣劣質品，危及軍警的生命安全，她具體提出了三振條款，應該永久停權多次違規廠商。

王鴻薇提到，行政院公共工程委員會已經函覆她，除了透過選擇性招標，篩選廠商再邀請投票外，未來也應採取最有利方式決標，要求廠商投標時提出過去履約績效，機關也可查詢廠商歷史停權資料，納入評選考量，其他像是樣品檢測、機關到場隨機抽樣，而針對多次遭停權的廠商，公共工程委員會他們正在審慎評估，主要考量是這些黑心廠商員工的生計與廠商參與政府採購的權利。

王鴻薇強調，防彈背心採購事涉軍警的生命安全，多次違規且惡質廠商員工的生計甚至是他們參與政府採購的權利，在天秤上不是一個量級可以比較，公共工程委員會應該可以做出合理的判斷，落實三振條款永久停權多次違規廠商，才可以給這些保家衛國的軍警，一個合理的交代。