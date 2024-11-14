蘇巧慧老公、陳瑩前助理涉入　王鴻薇爆原民台重複採購69萬變上億

▲王鴻薇、廖偉翔召開記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨立委王鴻薇、廖偉翔今（14日）召開記者會踢爆，原民台113年1億2千萬藝文勞務採購案，投標廠商「沃土影像製作公司」，涉嫌抄襲原民台自己4年前109年69萬勞務採購案劇本，不僅字句大量重複，甚至連劇本結構、人物名稱都一模一樣，尤其標案召集人竟是民進黨立委陳瑩前助理何明輝；另外113年標案評審是民進黨立委蘇巧慧老公，就是原住民電視台節目部經理龍男.以撒克.凡亞思。王鴻薇表質疑投標內容已涉嫌重複採購、綁標，要求相關單位啟動調查。

王鴻薇批，「109年度委託製作經典迷你劇集劇本」勞務採購案，得標廠商打鹿岸工作室，採購之劇本「迢迢歸鄉路」導演為喇外.達賴，同時他的兒子也是打鹿岸工作室負責人，全案版權都在原民台，沒想到今年八月，原民台的「113年經典迷你劇集-遠洋時代攝製與行銷」藝文勞務採購案，投標廠商沃土影像製作公司，卻拿著109年的標案劇本，再投標該案，導演又是喇外.達賴，原民會竟然，一路讓該劇本投標審查到決選，「109年度委託製作經典迷你劇集劇本」、「113年經典迷你劇集-遠洋時代攝製與行銷」兩案標案召集人都是立委陳瑩前助理何明輝，王鴻薇質疑怎麼可能不知道劇本一樣？原民會要不要懲處？

廖偉翔也說，拿出兩案子劇本比對，文字上除了數段，一字不漏抄襲，像第一章在瀑布後面吃西瓜玩耍，之後坐遊覽車去港邊，不但劇情結構流程一樣，且人物名稱也相同，更重要的是評審還是立委蘇巧慧老公，也是原住民電視台節目部經理龍男.以撒克.凡亞思，真的不知道還是故意放水？這其中還有一位關鍵人物就是導演喇外.達賴，投標細節他清不清楚，原民台更要說清楚到底會不會決標給沃土影像公司？讓原民台自己的著作權被侵權也不在意。

王鴻薇質疑，原民台內部顯然有很大的問題，光是同一套劇本，可以賣兩次，一次69萬一次1億2000萬，金額翻了173倍，就算只看沃土投標「劇本」編劇預算還要80萬，到底編了什麼東西？沃土自己劇本涉嫌抄襲還敢漲價要錢，把我們原民台當盤子，原民台如果還付錢，這裡面怎麼可能沒有鬼？居然還可以一路到標案決選環節，這是不是就是預謀綁標要給他嗎？