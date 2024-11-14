記者會開一半就翻車！王鴻薇控綠委老公涉綁標　蘇巧慧三點打臉

▲民進黨立委蘇巧慧。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨立委王鴻薇14日指控，民進黨立委蘇巧慧老公當原民台劇本採購標案評審、前助理當召集人，但相關標案涉及抄襲及綁標，決標金額更從69萬變1.2億。但王鴻薇記者會開到一半，蘇巧慧就發文打臉反擊，指王鴻薇講的是兩個標案，自己先生只參與其中一個，如何「將69萬變1.2億」？且他擔任評審投最高分的那個廠商，第一輪就被刷掉了，何來介入？且先生在影視圈的資歷及人品都受肯定，即便是藍營執政的台中市府也找他當評審，王鴻薇昨天才說以後問政會詳細查證，今天卻再搞烏龍，是要改名為「烏龍薇」嗎？

對於王鴻薇指控，蘇巧慧發文指出，王鴻薇過去才因為抹黑潘孟安秘書長被法院判賠50萬、前天則因為抹黑女醫師們公開道歉，今天她要告訴王鴻薇，「妳今天又翻車了」！

蘇巧慧指出，王鴻薇指控她先生參與的微電影拍攝標案評選，「從69萬變成1.2億」，首先要說的是，69萬和1.2億分別是兩個獨立的「劇本標案」和「迷你影集拍攝標案」，她先生參與評審的，只有「迷你影集拍攝案」標案，所以要如何「將69萬變1.2億」？

蘇巧慧表示，再者，評選委員共有6位，而她先生在評選會議中投下最高分的那家廠商，第一輪就已被刷掉，而第二輪時，另外兩家因同分而依據標案規定以抽籤決勝負，這些過程原民台都詳實記錄，她先生只是單純擔任評審，並未參與任何行政程序，何來介入的事實？

蘇巧慧強調，先生在影視圈的資歷、經歷、人品操守都受到認同，因此去年連國民黨執政的台中市政府都邀請他擔任標案的評審，他參與評審時也一定會本於電影專業，她反問，王鴻薇昨天才公開說以後問政會詳細查證，今天查證卻再次亂七八糟、再搞烏龍，現在是要改名為「烏龍薇」嗎？