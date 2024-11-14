王鴻薇烏龍爆料扯「馬朝官員」　陳瑩：有膽不要用問號我一定告

▲民進黨立委陳瑩。（圖／記者黃克翔攝）



記者杜冠霖／台北報導

藍委王鴻薇今（14日）召開記者會指控，綠委蘇巧慧老公當原民台劇本採購標案評審、陳瑩前助理當召集人，但相關標案涉及抄襲綁標，決標金額更從69萬變1億2千萬。對此，陳瑩批評王鴻薇爆料像「天上掉下一坨大便」，被指涉的人還當過一位無黨籍、兩位國民黨籍及一位親民黨籍立委的助理，且是在「馬英九執政時期」進入原民台，如果王鴻薇覺得有問題可以去提告，但妳用糢糊方式影射，有膽就不要用「?」(問號)，我一定提告。

藍委王鴻薇召開記者會，直指原民台的標案有問題，並指涉綠委蘇巧慧老公涉案，但王鴻薇記者會開到一半，蘇巧慧就發文打臉，王鴻薇講的是兩個標案，自己先生只參與其中一個，如何「將69萬變1.2億」？且他擔任評審投最高分的廠商第一輪就被刷掉，何來介入？且先生在影視圈的資歷及人品都受肯定，即便是藍營執政的台中市府也找他當評審，王鴻薇昨天才說以後問政會詳細查證，今天卻再搞烏龍，是要改名為「烏龍薇」嗎？

而王鴻薇記者會標題直接寫上標案主持人是陳瑩「前助理」。陳瑩回應，該人員確實20年前是我的團隊，這位助理非常的認真優秀，但他前後協助過的原住民立委，包括「無黨籍」瓦歷斯.貝林委員、「國民黨」全文盛委員、「國民黨」簡東明委員及「親民黨」林正二委員，而且他是在「馬英九執政時期」進入原民台，真不知道王鴻薇現在是指哪一個黨有問題？

陳瑩直言，王大委員覺得自己聲量很大，就以為自己很會爆料，每次拿到垃圾都當成寶，移花接木、斷章取義，加油添醋後亂爆料！選舉前，才因為烏龍爆料被總統府秘書長潘孟安提告，最後王鴻薇判賠50萬元，王大委員是法院認證的「烏龍爆料人」，忘了嗎？

陳瑩指出，前天為污衊陳時中政務委員，不惜羞辱長期關心原住民族健康權的原住民醫師，爆料翻車被打臉後，只在臉書寫幾個字做「廉價道歉」，妳的臉已經被打的很腫，妳不知道嗎？如果王鴻薇覺得有問題可以去提告，但妳用糢糊方式影射我，遊走法律灰色地帶，妳有膽就講清楚，不要用「?」(問號)，我一定對妳提告！