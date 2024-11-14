許智傑掀12次爆料翻車紀錄　王鴻薇狂笑：想蹭我！我才不理你

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨立委王鴻薇日前質疑政委陳時中參加餐敘有美女送客，在相關人等陸續澄清是醫界聚會後，王鴻薇已向女醫師致歉，但卻被綠營諷刺烏龍爆料狂翻車，民進黨立委許智傑更整理王鴻薇從2021年到現在抹黑紀錄，共12次。王鴻薇今（14日）被問及此事時哈哈大笑，「許智傑就是在蹭我啦！邱議瑩也在蹭我，代表高雄市長選舉民進黨很激烈，想盡辦法來蹭我，許智傑我不想理他，不想幫他製造流量。」

許智傑說，光從2021年5月「抹黑指揮中心稱美國疫苗好市多能買到」開始，抹黑次數就高達12次，北中南多地都遭到王鴻薇抹黑攻擊。包含台北抹黑民主基金會為綠友友小金庫，被打臉補助了多起國民黨活動；台中抹黑林佳龍查無不法的募款餐會為賄選，以及抹黑台中淹水綠委沒勘災，卻被抓到用十年前舊照片；許智傑指出，整理這麼多起抹黑事件，多起是看圖說故事，甚至是用假圖片說故事，缺乏查證的過程，只求搶快求聲量，不在乎是否為事實，真難想像出自前新聞工作者的踢爆。

針對許智傑整理抹黑12次紀錄，王鴻薇受訪時回應，許智傑在蹭她，邱議瑩也在蹭她，代表高雄市長選舉民進黨很激烈，想盡辦法來蹭她，許智傑她不想理，不想幫製造流量，許智傑整理的內容提到很多人告她，最後她都勝訴，她只是懶得回應許智傑，國民黨立委葉元之心腸比較好，幫忙製造流量，她懶得幫許智傑。

王鴻薇酸，「許智傑去選你的高雄市長啦！但是我不想幫你蹭流量，他也可以回去看看，包含高雄市長陳其邁、外交部長林佳龍都告過我，我都勝訴。」

