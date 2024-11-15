蹦闆弟「幾10萬放GTR尾翼」全飛光　僅尋回4萬...中壢警要查了

記者沈繼昌／桃園報導

網紅YouTuber蹦闆昨（14）日在臉書PO文，「自己的人生很扯了，沒想到我弟弟更扯，竟忘了數十萬的現金還放在GTR尾翼就上路，直接彈射，全部噴光了在影片這段路上，若是拍到有人撿錢的畫面，他會奉上紅包；中壢警分局指出，目前已依規定受理報案，已有民眾撿到送回4萬餘元，警方已調閱監視畫面協尋中，也籲請拾獲民眾儘速繳回。

▲網紅蹦闆的弟弟於13日晚間8時許駕駛GTR行經中壢區普忠路地下道，忘記車尾放有數十萬元就上路，導致一路噴飛，目前只能透過監視畫面尋找。（圖／翻攝自Facebook／呂育銓）

從事精品代購業網紅YouTuber蹦闆，跨領域轉戰當創作者，白手起家財力驚人。昨天在臉書PO文，「我弟弟更扯」，原因是對方忘了數十萬的現金還放在GTR尾翼就上路，「直接彈射，全部噴光了在影片這段路上。」目前只找回4萬多塊，因此公開協尋11月13日晚上8點28分後，位於桃園市中壢普忠路地下道的行車紀錄器畫面，若有人拍到撿錢的畫面，他會奉上紅包之外，但「被我找到的我會告到死，送回來無罪加送紅包，感謝各位，救救我弟弟。

▲網紅蹦闆在臉書PO文，希望13日晚間行經普忠路地下道民眾若有撿到錢歸還將奉上紅包。（圖／翻攝自Facebook／呂育銓）

中壢警方表示，針對網紅PO文，中壢警分局文化派出所已依規定受理報案，目前已有人拾獲送回約4萬餘元，至於詳細金額不便透露，警方也透過沿途監視畫面查明有無其他民眾撿到錢卻佔為己有，也呼籲拾獲者盡速繳回。

▲網紅蹦闆在臉書PO文，希望民眾幫幫忙尋找拍攝到撿錢畫面。（圖／翻攝自Facebook／呂育銓）