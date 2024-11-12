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高中生偷拿回手機！導師爆怒側摔+膝蓋壓頭　恐怖畫面曝光

▲桃園市某高中導師不滿學生利用校慶空檔私自取回集中保管手機，怒摔學生在地並以膝蓋壓制頭部教訓。（圖／翻攝自臉書《黑色豪門企業》）

▲桃園市某高中導師不滿學生利用校慶空檔私自取回集中保管手機，怒摔在地並以膝蓋壓制頭部教訓。（圖／翻攝自臉書《黑色豪門企業》）

記者沈繼昌／桃園報導

臉書《黑色豪門企業》今天有網友上傳一段影片引發網友熱議，畫面中為桃園市某私立高中2名學生。日前趁學校運動會時，私自返回教室取回統一保管的手機，導師發現後與2名學生口角，進而將學生摔倒在地，還以膝蓋壓制教訓，畫面被PO網後引發熱議。

桃園市政府教育局指出，校方獲悉後將雙方帶回教務處，對雙方安撫協調，當天校方亦邀集家長與老師溝通，老師當面致歉，雙方都取得諒解，後續老師與學生將依照輔導管教及獎懲規定進行檢討。

這段影片上傳後引起網友議論紛紛，影片中，導師將學生以膝蓋壓制，隨後起身又將另一名學生摔倒在地，再以膝蓋壓制其頭部大聲怒斥，並取回手機；有網友認為，反對校園暴力，即使老師也不應對學生有暴力相向行為，以免造成錯誤示範。

▲桃園市某高中導師上周校慶上，不滿學生私自取回手機，將學生怒摔在地還以膝蓋壓制頭部教訓。（圖／翻攝自臉書《黑色豪門企業》）

▲桃園市某高中導師上周校慶上，不滿學生私自取回手機，將學生怒摔在地還以膝蓋壓制頭部教訓。（圖／翻攝自臉書《黑色豪門企業》）

桃園市教局指出，這所桃園市某私立高中於上週四（7）日舉行運動會，學校規定學生上課前須將手機交由導師統一保管，但運動會進行中，2名學生私自返回教室取回被保管之手機，並沒有向導師告知，運動會中午休息時間，導師返回教室點名時，發現缺少了2支手機，得知狀況後與2名學生起口角進而肢體衝突。

隨後校方將導師及2名學生帶至學務處安撫協調，校方當天也邀學生家長與老師進一步溝通，老師曾當面向家長致歉，雙方都取得諒解，後續學生與老師將分別依照輔導管教及獎懲規定進行檢討。

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