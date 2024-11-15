臉書分類廣告涉壟斷　歐盟重罰Meta 274億元

▲臉書因為廣告問題挨罰。（圖／達志影像）



文／中央社記者田習如布魯塞爾14日專電

歐盟執委會今天宣布處罰臉書母公司約新台幣274億元，因其網路分類廣告服務綁定自家社群媒體，濫用市場優勢地位設定不公平競爭條件。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）指出，Meta旗下廣告服務「臉書市場」（Facebook Marketplace）違反兩項歐盟法規，一是將這個服務與社群媒體臉書（Facebook）綁定，意味著所有臉書用戶都會被自動導入並定期接觸「臉書市場」，無論用戶是否願意。

執委會認為，這種綁定為「臉書市場」創造巨大的廣告散布優勢，讓其他網路廣告服務商難以競爭。

第二項違規，是Meta片面對在其社群媒體平台上（尤其是受歡迎的臉書和Instagram）登廣告的其他廣告服務商，施加不公平的交易條件，使得Meta可以為了「臉書市場」的利益而取用其他廣告商的相關數據。

執委會因此決定對兩項違規行為共裁罰7億9772萬歐元（約新台幣274億元），其資深官員在匿名簡報會上表示，這筆罰金遠低於「臉書市場」全球營收的10%，也就是歐盟依法可罰的最高比率，「因此處罰金額十分合理」。

歐盟自2021年開啟對Meta此項行為的調查。執委會強調，根據歐盟反壟斷規則，市場主導地位並不違法，但占據主導地位的公司負有特殊責任，不得透過限制他人競爭來濫用其強大的市場地位。