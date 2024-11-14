　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

女高中生校內遭色狼勒脖脫衣...主任竟怪她裙太短　校方說話了

▲桃園市議員黃瓊慧今天在臉書PO文指稱，桃園某高中上週驚傳色男闖入校園，女學生遭勒脖脫衣侵犯，校方隨即做出回應表達遺憾，但尊重議員PO文。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲桃園市議員黃瓊慧今天在臉書PO文指稱，桃園某高中上週驚傳色男闖入校園，女學生遭勒脖脫衣侵犯，校方隨即做出回應表達遺憾，但尊重議員PO文。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

針對桃園市議員黃瓊慧今（14）日在臉書PO文，某高中驚傳色狼闖入校園侵犯女學生案，該高中獲悉後回應指出，學生因歹徒進入校園、險遭侵犯事件，當事學生當下反應機警，校方接獲反映於最短時間內壓制嫌疑人，通知警方到場處理並移送法辦；對於市議員於臉書PO文內容表示尊重但覺得遺憾，校方透過安全教育希望降低事件發生可能性，同時校輔室持續輔導當事學生，以期儘快走出負面情緒。

桃園某高中今天獲悉市議員黃瓊慧在臉書PO文後第一時間立即提出說明，有關本校於11月8日，女學生因歹徒進入校園險遭侵犯事件，當事學生當下反應機警，校方接獲狀況後於最短時間內壓制嫌疑人，並通知警方到場處理，移送法辦。

事發後，校方立刻展開安全教育作為，依據教育部重點推動之安全教育原則，進行各班宣導及精進作為，包括遇到陌生人不當行為時判斷與作為，希望能降低未來事件發生之可能性，同時校方輔導室持續進行輔導當事學生，以期能儘快走出負面情緒，回到日常生活。

此外，針對市議員黃瓊慧在臉書PO文，依網路說法，本校此類配套中教導學生應避免裙子太短等觀念，是為檢討被害人等論述，校方表示尊重但深感遺憾，校方期望能降低此類事件再度發生機率，對於預防觀念的教育論述方式，校方顯然仍有再精進之空間，對於造成輿論不同解讀，亦會深刻檢討。

校方強調，未來將持續落實安全教育，內部方面，校方將於運用彈性學習、體育課等時段，教導學生事前預防的安全觀念、事發當下防衛技術、事後通報與輔導機制；外部方面則以最高規格強化與警方合作聯繫，增加巡邏活動、提高見警率，以期提供學生最高規格學習環境。

 【 更多新聞】

桃園某高中驚傳色狼闖入！女學生遭勒脖脫衣　主任竟怪她裙太短

分手翻臉！桃園男告前女友侵占BMW+帳戶存款　吃上誣告罪

重度身障者常有擦挫傷　揪出女看護惡行！辯無力攙扶下場曝

 

 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
不斷更新／天兔逼近！南投、花蓮宣布正常上班課
黃子鵬7局突然退場！中華隊回報傷況
快訊／林立高飛犧牲打　中華隊再下一城2比0領先
LIVE／天兔「路徑西修」更逼近台灣　氣象署最新說明
快訊／黃子鵬7局疑不適退場　中華隊換林凱威上陣
江坤宇12強首轟寫紀錄！繼王柏融後首位9棒開轟
快訊／天兔靠近！氣象署公布2縣市雨量達停班課標準
大谷50轟球在台展出　球迷驚訝：保全人數比蒙娜麗莎還多

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／桃議員張肇良涉貪遭求刑10年　法院裁定200萬交保限制住居

女高中生校內遭色狼勒脖脫衣...主任竟怪她裙太短　校方說話了

分手翻臉！桃園男告前女友侵占BMW+帳戶存款　吃上誣告罪

獨／知名媒體人違規左轉撞騎士挨告　他硬拗「開很慢」這下慘了

21歲女赴泰被擄至緬甸...詐團賣豬仔模式　刑事局展開跨國營救

護士離職遭嗆「看妳死還我死」告恐嚇　醫師二審逆轉判無罪

遭虎頭蜂螫死！義消范揚崴母接噩耗以為詐騙　痛哭：一個家就沒了

屏東高中教室火警！學生書包內行動電源自燃　消防迅速撲滅

義消摘蜂窩遭螫死！桃園市府採購「救命筆」　安排過敏體質檢查

老伯騎車上國3還逆向！關廟→田寮超驚險　國道警攔車開罰

李亞萍現身孫女周歲趴險摔到　余天認女婿有小三「不知斷聯沒」

大谷翔平「50轟50盜」1.4億元紀念球101揭幕！

山路衝出公路車三寶逆向！　重機騎士急煞「翹孤輪」險撞

詹懷雲愛可愛型聽到史艾瑪秒變臉XD　楊謹華再被問「逝去的友誼」：隨緣

「這50萬給你」郭董一桿進洞　桿弟捧一大疊鈔！霸氣畫面曝光

宋再臨離世享年39歲「開始漫長旅程」　網不捨淚：精靈夫婦永遠BE了...

胡瓜同台兒女酬勞平分？小禎：賺到XD　砸600萬經營YT頻道..官方認：成長最快！

黃金獵犬賴電風扇旁不走　關掉瞬間變臉：給偶打開

珠海體育場「開車撞人」釀35死　習近平指示：極其惡劣，嚴懲凶手

男生交朋友的速度有多快？ 　他：會打招呼就是兄弟了

快訊／桃議員張肇良涉貪遭求刑10年　法院裁定200萬交保限制住居

女高中生校內遭色狼勒脖脫衣...主任竟怪她裙太短　校方說話了

分手翻臉！桃園男告前女友侵占BMW+帳戶存款　吃上誣告罪

獨／知名媒體人違規左轉撞騎士挨告　他硬拗「開很慢」這下慘了

21歲女赴泰被擄至緬甸...詐團賣豬仔模式　刑事局展開跨國營救

護士離職遭嗆「看妳死還我死」告恐嚇　醫師二審逆轉判無罪

遭虎頭蜂螫死！義消范揚崴母接噩耗以為詐騙　痛哭：一個家就沒了

屏東高中教室火警！學生書包內行動電源自燃　消防迅速撲滅

義消摘蜂窩遭螫死！桃園市府採購「救命筆」　安排過敏體質檢查

老伯騎車上國3還逆向！關廟→田寮超驚險　國道警攔車開罰

公平會正式受理foodpanda併購案！Uber Eats：致力整合2個平台

不斷更新／林立高飛犧牲打　中華隊再下一城2比0領先

這是男團還是囚犯？「星空黑潮」五帥集合　製作人自豪：選帥的！

精品香水下殺1.3折、到手價只要百元！時間、地點、必買一篇看完

黃子鵬繳出國際賽代表作　7局突然退場！中華隊回報傷況

快訊／桃議員張肇良涉貪遭求刑10年　法院裁定200萬交保限制住居

LIVE／天兔「路徑西修」更逼近台灣　氣象署最新說明

中華隊熱戰多明尼加　吸引20388人進場

合租才知朋友是控制狂　馬國男氣炸：被逼繳廚具費

Jennie公開每天「冷水泡澡法」釋放壓力　4優點放鬆肌肉更好睡

今天下單現省1101元！一次帶回2瓶+4包 只要699

社會熱門新聞

失聯21歲正妹最後訊息曝！　求救男友「我快死了」

北市錢櫃22歲盡職女員工8F墜亡　家屬悲慟認屍

被閨蜜拐泰國失聯！21歲正妹長相曝光

21歲正妹「疑被抓交替」騙到泰國　女裝閨蜜其實是男生

快訊／國道天降輪胎！小客車遭砸中　駕駛送醫不治

找朋友前妻上摩鐵　買早餐回來她已經死了

即／北市錢櫃22歲女員工墜樓亡！疑「關窗戶」喪命

即／阿里山「棧道斷裂」墜落1死4傷　女遊客頭部重創亡

即／31歲女陳屍台中摩鐵　「黑豹裝」友人被警帶回

21歲正妹被騙赴泰當豬仔！「閨蜜」是前科刺青男

浪犬遭轎車來回輾壓　肇逃駕駛被肉搜

錢櫃22歲女員工墜亡！表姊夫悲吐：她只是為了要關窗

國小校長被控性侵！再爆棄災後校園不管　還蹺班衝摩鐵

帶朋友前妻去摩鐵變命案　黑豹哥見死者母哭了

更多熱門

相關新聞

學生擅自取回手機！遭師怒摔壓頭　畫面曝

學生擅自取回手機！遭師怒摔壓頭　畫面曝

臉書《黑色豪門企業》今天有網友上傳一段影片引發網友熱議，畫面中為桃園市某私立高中2名學生。日前趁學校運動會時，私自返回教室取回統一保管的手機，導師發現後與2名學生口角，進而將學生摔倒在地，還以膝蓋壓制教訓，畫面被PO網後引發熱議。

「最美區間車」集電弓外流臉書販售　台鐵：汰換舊品非新品

「最美區間車」集電弓外流臉書販售　台鐵：汰換舊品非新品

網傳東港小孩遭陌生人攻擊　警：並無其事

網傳東港小孩遭陌生人攻擊　警：並無其事

館長辱吳宗憲「吃X」　登判決書道歉廢棄

館長辱吳宗憲「吃X」　登判決書道歉廢棄

臉書違法收集敏感個資　Meta被韓國重罰5億元

臉書違法收集敏感個資　Meta被韓國重罰5億元

關鍵字：

示議員黃瓊慧臉書色狼闖校園女學生險遭性侵校方回應

讀者迴響

熱門新聞

中華隊「賽後記者會」1原因被罵爆　PTT炸鍋

快訊／明天1縣市達停班停課標準！最新風雨預測出爐

失婚女星與富商半同居認愛！　被記者告知「他已婚」

快訊／天兔颱風「17:30發布陸上警報」　首波警戒區曝

天兔海警下半天陸警　專家：4地區停班課達標

不斷更新／天兔逼近台灣　22縣市停班課一次看

Ryu 26歲小三女畫家「清純真面目曝光」！氣質神似Yuma

失聯21歲正妹最後訊息曝！　求救男友「我快死了」

北市錢櫃22歲盡職女員工8F墜亡　家屬悲慟認屍

被閨蜜拐泰國失聯！21歲正妹長相曝光

他照胃鏡驚現「一片片黃色瘤」　醫曝致病因

韓國爭議改判全壘打　林立第一視角

21歲正妹「疑被抓交替」騙到泰國　女裝閨蜜其實是男生

30多歲男「喉嚨痛爆」掛急診！　醫嘆：20分鐘後死掉了

25歲女懷上「9胞胎」！

更多

最夯影音

更多

李亞萍現身孫女周歲趴險摔到　余天認女婿有小三「不知斷聯沒」

大谷翔平「50轟50盜」1.4億元紀念球101揭幕！

山路衝出公路車三寶逆向！　重機騎士急煞「翹孤輪」險撞

詹懷雲愛可愛型聽到史艾瑪秒變臉XD　楊謹華再被問「逝去的友誼」：隨緣

「這50萬給你」郭董一桿進洞　桿弟捧一大疊鈔！霸氣畫面曝光

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

三星Bespoke AI智慧洗衣機自動調整模式，免晾衣，遠端操控輕鬆搞定日常洗衣家務！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面