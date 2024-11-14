女高中生校內遭色狼勒脖脫衣...主任竟怪她裙太短　校方說話了

▲桃園市議員黃瓊慧今天在臉書PO文指稱，桃園某高中上週驚傳色男闖入校園，女學生遭勒脖脫衣侵犯，校方隨即做出回應表達遺憾，但尊重議員PO文。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

針對桃園市議員黃瓊慧今（14）日在臉書PO文，某高中驚傳色狼闖入校園侵犯女學生案，該高中獲悉後回應指出，學生因歹徒進入校園、險遭侵犯事件，當事學生當下反應機警，校方接獲反映於最短時間內壓制嫌疑人，通知警方到場處理並移送法辦；對於市議員於臉書PO文內容表示尊重但覺得遺憾，校方透過安全教育希望降低事件發生可能性，同時校輔室持續輔導當事學生，以期儘快走出負面情緒。

桃園某高中今天獲悉市議員黃瓊慧在臉書PO文後第一時間立即提出說明，有關本校於11月8日，女學生因歹徒進入校園險遭侵犯事件，當事學生當下反應機警，校方接獲狀況後於最短時間內壓制嫌疑人，並通知警方到場處理，移送法辦。

事發後，校方立刻展開安全教育作為，依據教育部重點推動之安全教育原則，進行各班宣導及精進作為，包括遇到陌生人不當行為時判斷與作為，希望能降低未來事件發生之可能性，同時校方輔導室持續進行輔導當事學生，以期能儘快走出負面情緒，回到日常生活。

此外，針對市議員黃瓊慧在臉書PO文，依網路說法，本校此類配套中教導學生應避免裙子太短等觀念，是為檢討被害人等論述，校方表示尊重但深感遺憾，校方期望能降低此類事件再度發生機率，對於預防觀念的教育論述方式，校方顯然仍有再精進之空間，對於造成輿論不同解讀，亦會深刻檢討。

校方強調，未來將持續落實安全教育，內部方面，校方將於運用彈性學習、體育課等時段，教導學生事前預防的安全觀念、事發當下防衛技術、事後通報與輔導機制；外部方面則以最高規格強化與警方合作聯繫，增加巡邏活動、提高見警率，以期提供學生最高規格學習環境。