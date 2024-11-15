潘孟安率考委被提名人拜會立院　「必須展現這樣的誠意跟態度」

▲總統府秘書長潘孟安帶領考試院長、副院長、考試委員被提名人拜會民進黨團 。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

總統府秘書長潘孟安今（15日）陪同第14屆考試院院長、副院長，以及考試委員被提名人，赴立法院拜會民進黨團及國民黨團，下周也將拜訪民眾黨團。潘孟安受訪時表示，在12日協商後下午就通知各黨團，分別就黨團提出的時間特別拜會，必須展現這樣的誠意態度，希望考試委員審查順利通過，「我們會逐一拜會，這是我們責任義務。」

正副考試院長被提名人周弘憲、許舒翔及考試委員被提名人邱文彥、鄧家基、王秀紅等7人之人事案，雖較無爭議，但仍因朝野攻防延宕至今，直到12日協商，三黨才達成共識將啟動處理人事案，考試委員將在12月17日進行表決，審查方式還在協商中。

潘孟安表示，依照憲政慣例，總統五月底把考委咨文送到立法院，交付院會審查，終於朝野排定審議日期，這部分依照慣例開始聯絡，在12日協商後下午就通知各黨團，分別就黨團提出的時間特別拜會，必須展現這樣的誠意態度，希望考試委員審查順利通過。

潘孟安指出，尤其有關國家典章制度、文官、考試專技人員，明年四月份考試攸關五十萬考生權益，希望大院盡速審議通過，回歸典試作業，這是我們期待。

潘孟安也強調，特別謝謝韓國瑜院長、卓榮泰院長與三黨團協商後，可以進行拜會，今天早上拜會民進黨團、國民黨團，民眾黨團則是下週二，「我們會逐一拜會，是我們責任義務。」