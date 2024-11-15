盧秀燕能讓國民黨重返執政？　黃暐瀚：想贏就必須出來扛「黨主席」

▲資深媒體人黃暐瀚 。（資料照／記者李毓康攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

國民黨主席將於明年改選，被視為2028總統大選熱們人選的台中市長盧秀燕，近來屢屢遭到點名，然而，也有不少藍委認為，盧秀燕不用選黨主席，直接選總統就好。對此，資深媒體人黃暐瀚昨（15日）表示，如果盧秀燕想讓國民黨2028重回執政，那麼盧秀燕必須得不計毀譽地出來「扛主席」。

黃暐瀚提到，台中市長盧秀燕要不要選國民黨主席的話題，方興未艾，幾次訪問台中市藍營立委，看法大多傾向建議盧市長「不用選主席、直接選總統」，以免北中兩地跑、黨務市政兩頭燒。不過，黃暐瀚則持相反的建議，他認為盧秀燕如果志在「選贏2028」，那麼盧秀燕必須先選贏黨主席這一戰。

黃暐瀚指出，2004年，國民黨總統大選連敗，隔年馬英九決定選黨主席，就是在告訴藍營選民，他願意扛起2008，後來馬英九因特別費案遭起訴，由吳伯雄任主席，而吳伯雄力挺馬選2008。

此外，黃暐瀚再指，2008年，民進黨失去政權，當時綠營內部瀰漫失敗主義，有人甚至預測民進黨將20年爬不起來，瓦礫堆中，蔡英文出面「扛」民進黨，選黨主席，八年後終於讓民進黨重回執政。

黃暐瀚說明，眼前，國民黨已經在野超過八年，想重回執政，不扛，怎麼感動人心？不感動人心？怎麼可能執政？所以，盧秀燕當然應該選黨主席。

「如果她想讓國民黨2028重回執政，盧秀燕不但應該選主席，還必須把整合在野的工作，國家未來的方向，都扛在自己身上。」

黃暐瀚強調，盧秀燕若不選黨主席，就算未來真的當了總統參選人，面對尋求連任的賴清德總統，選不贏，有什麼意義？黃暐瀚進一步說明，拿票數來看，2016年，朱立倫得381 萬票，2020年韓國瑜得552萬票，2024年侯友宜得 467 萬票，「國民黨的支持者已經萎縮到六百萬票以下，想贏總統，沒有六百萬票的實力，那是辦不到的」。

黃暐瀚直言，不當主席未必一定不能選總統，但想選，跟想選贏是兩件事，真想選贏總統，那盧秀燕必須得不計毀譽地出來「扛主席」，然後穩2026拚2028。

最後，黃暐喊強調，盧秀燕還要在國家認同定位上，站穩台澎金馬2340萬人的主權立場，也就是「挺台灣、愛中華民國、捍衛中華民國台灣」，然後再跟民進黨比內政、比能源、比清廉、比勤政，如此，才有可能造就台灣第四次的政黨輪替。