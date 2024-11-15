前艦長呂禮詩大讚「我們中國軍武強」　綠委：傷害國家令人不齒

▲民進黨立委林楚茵。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

我國前海軍艦長呂禮詩日前親赴中國珠海航展，並哽咽表示，現場亮相的共軍武器，可見「我們中國有多強」。對此，民進黨立委林楚茵今（15日）痛批，一位前中華民國海軍少校艦長公開「讚頌」中國人民解放軍海軍的強大，甚至覺得「感動」，為了討好中共而傷害自己的國家，實在令人不齒。

林楚茵提到，今天是她訪問法國的最後一天，晚上就要趕著搭機返回台灣，這次的行程扣掉航程，實際落地巴黎的時間僅不到72小時。行程之所以如此緊湊，林楚茵透露，是因為這趟旅程是台灣國會應參議院友台小組勒莫恩主席的二度邀請，所以，大家把握時間希望更強化法國國會對台灣的支持、更增深厚的情誼。

然而林楚茵感慨，反觀在台灣，卻有一位前中華民國海軍飛彈巡邏艦少校艦長 呂禮詩，公開「讚頌」中國人民解放軍海軍的強大，他甚至對於中國人民解放軍海軍的日益強大覺得「感動」。

林楚茵痛批，呂禮詩為討好中共而傷害自己的國家，實在令人不齒，難道是贊成中國解放軍攻打台灣？身為前軍官這樣的言論對得起過去所帶的部屬嗎？

林楚茵強調，呂禮詩面對正在第一線守護國家的軍中弟兄不感到羞愧嗎？真是可惡至極。她認為，就是有這種「在地協力者」配合中國認知作戰，所以，身為國防外交委員會一員的她，就要更努力讓認同民主理念的國際盟友站出來大聲「挺台灣」。