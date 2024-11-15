優雅托盤還要S型穿梭餐桌間　全國旅館盃餐旅競賽日月潭競技

▲2024全國旅館盃餐旅競賽21日將在日月潭登場。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

「全國旅館盃餐旅務競賽」今年邁入第16屆，將於11月21日在日月潭瑞居渡假飯店登場，吸引來自全國各地的80多組、逾160名學生及業界專業人士參賽，主辦單位南投縣旅館商業同業公會期待藉此進一步提升南投的觀光人才培養、充實人才庫。

賽前記者會12日在南投縣政府一樓大廳舉辦，由副縣長王瑞德、南投縣旅館公會理事長李吉田共同主持，日月潭國家風景區管理處副處長湯維堯、南投縣觀光產業聯盟協會理事長魏振宇等多位在地觀光協會幹部及飯店主管與會，立委馬文君、游顥，縣議員林儒暘、簡千翔也都派代表出席，並由南開科技大學休閒事業管理系的6名學生穿著正式服裝，示範高水準的托盤服務技巧，姿態穩重、儀態優雅，充分展現餐旅服務的專業風采。

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本屆競賽分為高中職組、大專組及在職組三大組別，涵蓋「整床競賽」及「托盤競賽」兩項比賽內容：整床競賽採2人1組，參賽者須在合作中迅速完成床鋪的每一步驟，包含鋪保潔墊、床單、棉被及枕頭，評分標準包括儀容、床鋪美觀、安全衛生、速度及默契等要素；托盤競賽則以姿態儀容、托盤平穩度、水量適度及物品擺放為評分標準，參賽者須將水杯中的水穩定地置於托盤上，並沿S型路線穿梭於餐桌間，展現速度與儀態的完美結合。

王瑞德指出，托盤和整床看似是細枝末節，卻印證「惡魔與天使都藏在細節裡」，也是業界不懈提升餐旅服務品質與文化的具體展現；透過比賽的平台，除提供在職學生展現訓練成果的舞台，更讓業界看到好人才、增加媒合工作的機會，也是旅宿業者間彼此切磋提升服務品質的好機會。

李吉田表示，自擔任旅館公會23屆理事長、於民國97年創辦首屆南投縣旅館盃餐旅服務競賽以來，活動規模逐年擴大成全國性賽事；而南投作為觀光大縣，希望透過餐旅業者間的良性競爭，提升服務專業水平和產業競爭力，進而吸引更多遊客，比賽當日也特別邀請勞動力發展署中彰投分署設攤，促進學界與業界的交流合作，期待有效解決旅館業人才短缺困境。