台北旅展開幕！退輔會偕五大農場參展　日月潭新飯店推住宿券優惠

▲台北國際旅遊展盛大開幕，退輔會偕五大農場力推高山生態農遊 。（圖／退輔會提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

2024台北國際旅展目前於台北市南港展覽館登場，退輔會表示，今年以「農場旅遊年」為主題，偕同彰化農場、福壽山農場、武陵農場、清境農場、台東農場，以及明池 、棲蘭兩大森林遊樂園區共同參展 ，除以可愛吉祥物、高山美食呈現多元化的農場旅遊體驗，更推出2025年4至6月的早鳥訂房優惠。

今天退輔會副主委傅正誠和事業管理處長楊長政共同主持啟動儀式 ，來賓包括欣欣大眾百貨、欣湖天然氣、欣欣天然氣 、大南汽車及中華民國瓦斯協會等；現場備有多款高山經典美味，供民眾即買即食，更出動清境農場4公尺高的可愛吉祥物「HAPPY 羊羊」，吸引大批遊客駐足合影，也讓買氣持續攀升。

退輔會指出，本次主打的2025年4至6月的早鳥訂房優惠，包含清境農場國民賓館限量8折預定、福壽山農場平日一房 3900 元起的現場限定優惠、以及武陵農場溪樓雙人房及桃花莊四人房等經典房型平日七折優惠，名額有限，提醒喜愛高山農遊的民眾不要錯過。

退輔會表示，期望透過此次國際旅展推動「農場旅遊年」，讓更多國內外遊客體驗台灣農場的自然魅力，並促進國內生態觀光及農特產品的發展。

▲日月潭力麗溫德姆溫泉酒店於台北旅展期間推出限時優惠方案。（圖／日月潭力麗溫德姆溫泉酒店提供，下同）

除高山農場，今年6月開幕的日月潭力麗溫德姆溫泉酒店也在台北旅展期間推出「雙人客房一泊二食」住宿券，可入住超過13坪、附有溫泉湯池的客房，僅需9900元，且買10張再送一張，優惠折扣相當於3.2折，另針對喜愛泡湯的遊客推出每套10張的「湯屋券」及「戶外男女湯券」，其官網線上旅展已開賣中，至11/8為止，網址：https://wyndhamsunmoonlake.com/。