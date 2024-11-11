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微型電動二輪車11／30須掛牌上路　日月潭辦宣導會

▲日月潭環潭區微型電動二輪車法規及安全宣導活動，今於向山遊客中心舉辦。（圖／日月潭國家風景區管理處提供，下同）

▲日月潭環潭區微型電動二輪車法規及安全宣導活動，今於向山遊客中心舉辦。（圖／日月潭國家風景區管理處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

微型電動二輪車新法上路、11月30日起需強制掛牌，有鑑於日月潭環湖自行車道為CNN評比世界十大最美單車路線之一，以及騎乘自行車環湖的必遊景點，為減少民眾因不當騎乘可能造成的交通意外事件，日月潭國家風景區管理處於今日辦理微型電動二輪車法規及安全宣導活動。

「微型電動二輪車法規講座及安全宣導活動」今日在向山行政中心廣場辦理，日管處除邀請南投監理站埔里分站及南投縣警局交通大隊分享新法上路及騎乘安全注意事項，主動通知在地自行車業者參加本次講座，現場也開放到訪遊客參與，透過互動遊戲問答方式，快速瞭解微型電動二輪車騎乘注意事項，未來購買或租用時對自身權益也更有保障。

▲日月潭環潭區微型電動二輪車法規及安全宣導活動，今於向山遊客中心舉辦。（圖／日月潭國家風景區管理處提供）

依《道路交通管理處罰條例》第69條之1規定，業者及遊客使用的微型電動二輪車在今年11月29日以前，須經檢測及型式審驗合格，至監理機關辨理登記、領用、懸掛牌照，並投保強制險後，始得行駛道路，11月30日起如未完成掛牌手續強行上路，將處1200元至3,600元罰鍰，並禁止行駛、移置保管車輛；騎乘者也須遵守駕駛須滿14歲以上、不得改裝、時速上限25公里、配戴合格安全帽、不載人載貨等規定，以確保行車安全。

▲日月潭環潭區微型電動二輪車法規及安全宣導活動，今於向山遊客中心舉辦。（圖／日月潭國家風景區管理處提供）

日管處表示，微型電動二輪車新法2年寬限期將至，未來無論是微型電動二輪車租賃業者或是一般民眾，都應該對於相關規定有所認知，此次透過遊戲互動方式進行宣導，希望讓更多遊客瞭解騎乘安全的重要性，降低旅遊風險。

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