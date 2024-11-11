日月潭自行車嘉年華吸2500國內外車友　台日美無障礙自由車團隊圓夢

▲2024日月潭Come!BikeDay自行車嘉年華，車友齊聚向山。（圖／日月潭國家風景區管理處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

2024日月潭Come!BikeDay自行車嘉年華於9日圓滿落幕，本屆吸引美、英、大馬、港、日、葡及澳洲等7個國家地區超過2500名車友，以及美台日無障礙自由車團隊共計60人，齊聚環潭、親身體驗日月潭自行車道的迷人魅力。

當天啟動儀式在向山遊客中心，由日月潭國家風景區管理處處長柯建興、日本島波海道(SHIMANAMI JAPAN)專務理事坂本大蔵、南投縣觀光處處長陳志賢及知名單車網紅舒舒帶頭及鳴笛後開騎；參加「環潭組30K」及「船騎組20K」，的車友們都大讚絕美的湖光山色，「向山BAE兒童滑步車賽」讓百位熱情奔馳的小小車手彷彿置身於時光隧道中，趣味闖關更讓現場歡笑不斷，新推出的「日月潭集石通」自行車集章活動也獲得熱烈迴響，車友們紛紛驚嘆原來熟悉的日月潭還隱藏著如此獨特的湖景視角。

此外，由觀光署駐洛杉磯辦事處發起的「生命勵樂活輔健會」，籌辦「2024輪耀國際、行無止盡」環島圓夢之旅，包含美國加州最具代表性的Ramp手搖車隊聯盟、加州爾灣自行車團隊、橙縣自行車聯盟、富山自行車俱樂部、日本CVJ無障礙自行車團隊也都前來參與環潭。

而今年適逢日月潭自行車道與日本瀨戶內島波海道締結姊妹自行車道10週年，日管處也於11月8日舉辦日月潭自行車國際旅遊講座，邀請日本島波海道國際自行車大會專務理事坂本大蔵、順騎自然有限公司負責人陳巨凱及悠圖單車生活媒體主理人黃延泰等講者，從不同視角展望自行車旅遊趨勢及旅遊目的地營造，台日雙方也於晚宴相互致贈締結10週年禮物，展現台日自行車文化及旅遊交流的豐碩成果。