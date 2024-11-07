助片商1天半就拍完萬人泳渡場景　南投縣再赴TCCF邀影視音業者拍片

▲南投縣政府再度赴TCCF創意內容大會，邀請影、視、音業者到南投取景拍片。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

2024 TCCF創意內容大會5日在台北盛大開幕，南投縣新聞及行政處長蔡明志指出，今年縣府以「南投拍片好所在」為主題再度參展，歡迎眼光獨到的影視音業者以南投為拍片首選場景，縣府將會提供最好的協拍服務。

由文化內容策進院舉辦的2024 TCCF創意內容大會， 在南港展覽館二館連續舉辦4天，共分成「PITCHING 提案大會」、「MARKET 市場展」與「FORUM國際論壇」三大單元，主要匯聚國際影視內容產業各個領域的專業人士，整合內容開發、拍攝資源、影視創新技術業者及國際級影視機構單位參展，內容涵蓋影視、遊戲、動畫、出版等類型的精彩 IP，為歷屆規模最大，而各縣市政府除南投縣，還有六都及嘉義市政府前來參展。

蔡明志當天親自帶領縣府團隊向業者行銷南投，即有14位影視音業者洽詢協拍；他表示去年縣府首度參展，成功吸引包括美國、新加坡、印尼及國內外影視音業者30餘個劇組洽詢，其中有2個劇組已在今年到南投取景開拍；去年全年受理協拍案件數達23件，今年截至10月底，受理協拍案件數也已接近20件，其中不乏來自國內外知名導演、演員等具相當規模的影視業者來取景拍片。

春暉映像有限公司總經理陳俊榮指出，今年在南投製拍《突破泳渡3千米》的好作品，縣政府的全力協拍服務讓他們得以在短短的一天半，在廣闊的日月潭面掌控2萬2606位挑戰泳渡的「臨時演員」，一氣呵成，完整、安全地成功拍完，明年中秋就會上映；他也推薦所有同業踴躍到南投縣取景拍好片，讓更多人在國內外都可看到更多在南投縣拍攝的好影片。