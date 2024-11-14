地溝油惡夢再現？　成都餐館驚見撈垃圾桶餿水油販賣

記者陳冠宇／綜合報導

近日，成都一家餐館的店員疑似從垃圾桶裡撈取餿水油，待累積一定數量後出售給油脂收運單位。陸媒指出，此案為員工個人販賣廢棄油脂，事件遭踢爆之後，相關部門已介入，目前該店停業配合調查。

綜合《新京報》與《南方都市報》報導，有網友13日發布影片稱，成都一間餐館疑似回收「餿水油」，從影片中可見，一名穿紅衣服的女子從垃圾桶裡舀出廢油，隨後端著一鍋紅彤彤的油返回餐館。

餐館老闆娘表示，此事是阿姨在餿水裡面舀廢油，是「她自己拿來賣了」，自己作為老闆，但是「一點都不知道這個事情」。

▲成都一家餐館店員從垃圾桶裡舀油。（圖／翻攝自微博影片）

針對網傳成都益州大道一餐館工作人員撈取垃圾桶內廢棄油脂的情況，成都高新區聯合調查組14日指出，涉案餐廳為「隆江豬腳飯」（明宇南御店），店內從業人員3名，主要經營滷菜、蓋飯、麵食，持有有效個體工商戶《營業執照》及《食品經營許可證》。

調查組表示，經現場檢查、調取監視器影片、筆錄等，相關證據資料顯示，該店店員倪某英從垃圾桶內收集廢棄油脂，回店除去殘渣後裝入塑膠瓶，並放置於店外綠化草叢內，待累積一定數量後出售給油脂收運單位。

通報指出，該店後廚為半開放式的廚房，面積約10平方公尺，現場未發現提煉、使用廢棄油脂的情況，未發現倪某英收集廢棄油脂器具與店內烹飪器具混用的情況。目前該店已停業配合調查。

