民眾直擊成都上空「7顆太陽」同時現身　網喊：后羿在哪？

記者魏有德／綜合報導

成都一名王姓女子昨（20）日在醫院11樓用手機拍下「7顆太陽」同時現身的奇景，影片在微博上傳開後引起網友們熱議。王姓女子表示，目擊的整個過程大約只持續1分鐘左右，隨後便消失，「有很多人在不同角度都能看到，感覺很幸運。」

▲成都上空短暫出現「7陽齊現」的奇景。（圖／翻攝微博）

《海峽都市網》報導，這種現象被稱為「幻日」（Parhelion），是一種大氣光學現象。幻日現象通常出現在寒冷的天氣條件下，當空氣中的冰晶以特定的方式排列時，陽光通過這些冰晶會發生折射，從而形成多個太陽的幻象。

透過王姓女子拍下的影片可以發現，7顆太陽在雲層中一字排開，雲層被陽光照得金光閃閃，最清楚的一顆太陽排在第三位，最靠畫面左邊則有一顆太陽幻影並不明顯。

公開資訊顯示，幻日為一種大氣光學現象，空氣中必須有懸浮的冰晶，陽光穿透這些冰晶時，必須以特定的角度進行折射，通常為22度或46度，此外，冰晶還要以平行的方式排列，才會形成多個太陽同時出現的奇景。

內蒙古自治區的赤峰市一帶和河北省承德市一帶曾在2013年出現過一次幻日現象，當時，許多民眾同時看到「五個」太陽高掛在天上。

對於成都的「7顆太陽」奇景，部分網友紛紛打趣的表示，「后羿在哪？」；「原來后羿射日的傳說是這樣來的」；「中間那個才是真正的太陽」；「人資沒安排好調休」；「可以召喚神龍了」。