　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

民眾直擊成都上空「7顆太陽」同時現身　網喊：后羿在哪？

記者魏有德／綜合報導

成都一名王姓女子昨（20）日在醫院11樓用手機拍下「7顆太陽」同時現身的奇景，影片在微博上傳開後引起網友們熱議。王姓女子表示，目擊的整個過程大約只持續1分鐘左右，隨後便消失，「有很多人在不同角度都能看到，感覺很幸運。」

▲成都上空出現7陽連珠的奇景。（圖／翻攝微博）

▲成都上空短暫出現「7陽齊現」的奇景。（圖／翻攝微博）

《海峽都市網》報導，這種現象被稱為「幻日」（Parhelion），是一種大氣光學現象。幻日現象通常出現在寒冷的天氣條件下，當空氣中的冰晶以特定的方式排列時，陽光通過這些冰晶會發生折射，從而形成多個太陽的幻象。

透過王姓女子拍下的影片可以發現，7顆太陽在雲層中一字排開，雲層被陽光照得金光閃閃，最清楚的一顆太陽排在第三位，最靠畫面左邊則有一顆太陽幻影並不明顯。

公開資訊顯示，幻日為一種大氣光學現象，空氣中必須有懸浮的冰晶，陽光穿透這些冰晶時，必須以特定的角度進行折射，通常為22度或46度，此外，冰晶還要以平行的方式排列，才會形成多個太陽同時出現的奇景。

內蒙古自治區的赤峰市一帶和河北省承德市一帶曾在2013年出現過一次幻日現象，當時，許多民眾同時看到「五個」太陽高掛在天上。 

對於成都的「7顆太陽」奇景，部分網友紛紛打趣的表示，「后羿在哪？」；「原來后羿射日的傳說是這樣來的」；「中間那個才是真正的太陽」；「人資沒安排好調休」；「可以召喚神龍了」。

ET快訊
砸毀忠孝橋！肇事男竟才還在實習　首載鋼樑就出事

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

《黑神話：悟空》遊戲廠員工遭瘋狂挖角！煩到備註改「不找工作」

爬山不想背行李！陸兄妹突發奇想「氫氣球綁包包」　飄空中拉著走

中國6月流感發病人數年「增近4倍」！　季節規律已被打破

中國主要城市房租持續下降　上海跌回2019年水準

每天量10次體重！　全紅嬋：面臨「發育期」才知陳芋汐的難

《黑神話：悟空》第一個受害者！　實況主玩一半直接吐了

陸創投最冷寒冬！IPO融資額「剩下15%」完成6單就是龍頭

港寶可夢卡牌店藏「千萬元冰毒」　害小玩家每天在「毒窟」對戰

陸「拇指西瓜」是「假水果真蔬菜」　果肉只佔20％...咬一口像黃瓜

中國傳奇泳將孫楊8月底回歸！　國體局：復出第一場賽選老家合肥

邊荷律濕身跳爆紅三振舞　涼水季拿水桶互潑玩超瘋

熱血男狂練Curry一段式投籃　投2萬球「0基礎→精準三分」

南志炫「爸爸公司舉牌控外遇」害失業　小三威脅3億..張娜拉出手：做錯事的是她！

哈士奇喝奶太大聲吵醒同伴　6汪湧上搶食害媽無法睡QQ

卡忠孝橋！老闆直接賣早餐　上班族買100元喊：值得啦

聯結車撞破忠孝橋護欄　驚悚土石狂洩瞬間曝光！

超級藍月2024首亮相　NASA：距地球最近位置

超載10公噸！鋼樑砸毀忠孝橋　聯結車駕駛公共危險上銬移送

設計師用餐遇刺青伯要求理髮　被請飲料當回禮驚訝：反差萌

【明知故問】 扮成 #死恃 去看電影 店員問：請問要看什麼電影？XD

《黑神話：悟空》遊戲廠員工遭瘋狂挖角！煩到備註改「不找工作」

爬山不想背行李！陸兄妹突發奇想「氫氣球綁包包」　飄空中拉著走

中國6月流感發病人數年「增近4倍」！　季節規律已被打破

中國主要城市房租持續下降　上海跌回2019年水準

每天量10次體重！　全紅嬋：面臨「發育期」才知陳芋汐的難

《黑神話：悟空》第一個受害者！　實況主玩一半直接吐了

陸創投最冷寒冬！IPO融資額「剩下15%」完成6單就是龍頭

港寶可夢卡牌店藏「千萬元冰毒」　害小玩家每天在「毒窟」對戰

陸「拇指西瓜」是「假水果真蔬菜」　果肉只佔20％...咬一口像黃瓜

中國傳奇泳將孫楊8月底回歸！　國體局：復出第一場賽選老家合肥

偷拍狼出沒竹科！正妹工程師被跟蹤...一看嚇壞：他曾闖租屋處

經典再現！《你的名字》 隔8年全台再上映　新海誠揭靈感來源

僅此1輛！保時捷「手工訂製復古跑車」亮相　拆軟頂裝雙駝硬頂蓋

天弓三型擊殺接戰　國軍海空飛彈精準射擊

查水錶建功！包租公10套房「申報空屋」　國稅局揪漏報百萬所得

集集鐵道改善工程因天災不斷延宕...9月將開工　卓榮泰、交部會勘

當街綁架人妻畫面曝！黑衣男前後蹲點埋伏　粗暴拖進車囚禁30hrs

相關新聞

大國男兒重組「5人團ASC2NT」10月來台　BIGBANG太陽12月唱進北流

大國男兒重組「5人團ASC2NT」10月來台　BIGBANG太陽12月唱進北流

南韓團體ASC2NT於2024年5月成軍，由大國男兒的團員KARAM、INJUN、JAY加上兩位身高超過180公分的REON與KYLE組成，擔任Rap和副唱擔當的REON不但音樂實力精湛，更精通韓語、英語和印尼語，有望成為團體中與國際交流的窗口。他們於6月起啟動日本巡演，並預計在10月來到台灣與粉絲見面。另外，BIGBANG太陽也在同日宣布12月14日來到北流開唱，令歌迷期待不已。

天有異相？深夜「4雲龍月前衝天」奇景曝光

天有異相？深夜「4雲龍月前衝天」奇景曝光

超級「籃球痴」杜蘭特自爆考慮退休

超級「籃球痴」杜蘭特自爆考慮退休

點黃燜雞米飯吃出一整隻燉爛老鼠　顧客：我快吃完了

點黃燜雞米飯吃出一整隻燉爛老鼠　顧客：我快吃完了

33億台幣打造生態觀光　北京1/6水源來自瀛湖

33億台幣打造生態觀光　北京1/6水源來自瀛湖

關鍵字：

幻日太陽成都奇景美景

讀者迴響

最夯影音

更多

邊荷律濕身跳爆紅三振舞　涼水季拿水桶互潑玩超瘋

熱血男狂練Curry一段式投籃　投2萬球「0基礎→精準三分」

南志炫「爸爸公司舉牌控外遇」害失業　小三威脅3億..張娜拉出手：做錯事的是她！

哈士奇喝奶太大聲吵醒同伴　6汪湧上搶食害媽無法睡QQ

卡忠孝橋！老闆直接賣早餐　上班族買100元喊：值得啦

熱門快報

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面