中國地溝油成「再生燃料」　日美企業瘋搶

▲日本三大石油公司表示，為了確保未來生產量，除了回收國內廢棄食用油，還計劃從海外進口。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

地溝油過去曾引發中國當地食安危機，後來在相關立法監督之下，地溝油基本已經從中國消費市場中消失。但是在中國當地企業的整理之下，這些地溝油變成了再生燃料，甚至還吸引日本、美國等企業瘋搶。

根據中國媒體《快科技》報導指出，日本最大石油公司引能仕（ENEOS）與中國當地一家大型供餐公司達成一項協議，將回收廢棄食用油以生產可持續航空燃料。另一家石油巨頭科斯莫（Cosmo）9月也首次公開其位於日本國內的首個可持續航空燃料量產基地，預計年內將正式完工。

除此之外，目前日本國內的三大石油公司都表示，為了確保未來生產量，除了回收國內廢棄食用油，還計劃從海外進口，比如從中國進口大量地溝油。另外，美國也在積極爭奪地溝油資源。據專家介紹，美國從中國大量進口餐廢油脂，主要是為了生產先進生物燃料。

報導中提到，地溝油之所以受到熱捧，原因在於其可再生和環境友好特性。以生物柴油為例，其不僅可以完全替代普通柴油，與現有發動機系統兼容，還能通過植物或廢棄物的碳匯形成閉環，實現「零碳」排放。此外，地溝油不占用耕地資源，不與人爭糧，真正做到變廢為寶，對環境保護具有重要意義。

根據資料顯示，目前中國生物柴油年產量已超過200萬噸，其中90%供應出口。可持續航空燃料方面，中國市場供需仍處於發展初期，但已具備一定生產能力。截至2023年底，中國已經投產運營的可持續航空燃料項目有兩個，另外有五個項目尚未投產或處於規劃階段。其中，鎮海煉化已經實現可持續航空煤油的量產，年產能達到10萬噸。

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