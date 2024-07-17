點黃燜雞米飯吃出「一整隻燉爛老鼠」　顧客嘔：我快吃完了

▲黃燜雞中吃出一整隻老鼠。（圖／翻攝自影片）

記者鄭思楠／綜合報導

四川成都一男子近日爆料稱，自己點了一份餐，吃的過程中在餐盒中發現一整隻「燉爛」的死老鼠。他說，這份餐點來自成都楊銘宇黃燜雞米飯（銀泰城店）。發現異常後，該男子與店家反映，同時向當地市場監管部門舉報。目前，男子已與店家達成和解，和解後他已將老鼠扔掉。

據《新黃河》報導，網傳內容顯示，7月14日，男子發影片稱在餐點中發現一隻老鼠。此前接受媒體採訪時，該男子表示，「在黃燜雞吃得差不多的情況下發現餐盒中有一個黑團，一開始以為是調料，因為物體又細又長又黑。隨後翻了一下，發現一雙眼睛正在『看著』自己，（我）才發現那根棍是老鼠尾巴，自己吃的是一整隻燉爛了的老鼠。」

網傳影片顯示，外送單上寫著，「楊銘宇黃燜雞米飯（銀泰城店），下單時間：2024年7月14日11:56:35」。男子表示，跟店家反映，店家稱實在不好意思。此外，男子稱目前已向市場監管部門舉報。

據《澎湃新聞》此前報導，該男子和店家已達成和解。和解之後，男子將老鼠丟掉了。目前高新區市場監督管理局已經介入調查。

桂溪街道工作人員回覆稱，投訴者沒有把老鼠交給他們，不能強行說店裡有老鼠，只是讓店家整改。

7月16日，楊銘宇黃燜雞米飯創始人、濟南楊銘宇餐飲管理有限公司董事長楊曉路說，公司總部已知曉此事，第一時間安排工作人員前往處理，涉事門店已經停業整頓，並在全國門店開展自查自糾。當地警方和市場監管部門均已介入，目前還未有調查結果。

「消費者發出來之後我們就知道（這件事）了，也跟他聯繫，滿足了他提出的一些要求。但是我們現在要把事情的真相查清楚」，楊曉路說，「我們的流程都是標準的，一份一份製作。如果出現這麼大異物，工作人員不可能看不見。」

據楊曉路表示，成都這家楊銘宇黃燜雞米飯（銀泰城店）是一家十幾年的加盟老店，此前口碑都非常好，客源穩定。至於雞肉等原材料也都是總部統一配送。目前他們正在等警方和市場監管部門的調查結果。