　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

點黃燜雞米飯吃出「一整隻燉爛老鼠」　顧客嘔：我快吃完了

▲▼黃燜鷄中吃出一整隻老鼠。（圖／翻攝自影片）

▲黃燜雞中吃出一整隻老鼠。（圖／翻攝自影片）

記者鄭思楠／綜合報導

四川成都一男子近日爆料稱，自己點了一份餐，吃的過程中在餐盒中發現一整隻「燉爛」的死老鼠。他說，這份餐點來自成都楊銘宇黃燜雞米飯（銀泰城店）。發現異常後，該男子與店家反映，同時向當地市場監管部門舉報。目前，男子已與店家達成和解，和解後他已將老鼠扔掉。

據《新黃河》報導，網傳內容顯示，7月14日，男子發影片稱在餐點中發現一隻老鼠。此前接受媒體採訪時，該男子表示，「在黃燜雞吃得差不多的情況下發現餐盒中有一個黑團，一開始以為是調料，因為物體又細又長又黑。隨後翻了一下，發現一雙眼睛正在『看著』自己，（我）才發現那根棍是老鼠尾巴，自己吃的是一整隻燉爛了的老鼠。」

網傳影片顯示，外送單上寫著，「楊銘宇黃燜雞米飯（銀泰城店），下單時間：2024年7月14日11:56:35」。男子表示，跟店家反映，店家稱實在不好意思。此外，男子稱目前已向市場監管部門舉報。

據《澎湃新聞》此前報導，該男子和店家已達成和解。和解之後，男子將老鼠丟掉了。目前高新區市場監督管理局已經介入調查。

桂溪街道工作人員回覆稱，投訴者沒有把老鼠交給他們，不能強行說店裡有老鼠，只是讓店家整改。

7月16日，楊銘宇黃燜雞米飯創始人、濟南楊銘宇餐飲管理有限公司董事長楊曉路說，公司總部已知曉此事，第一時間安排工作人員前往處理，涉事門店已經停業整頓，並在全國門店開展自查自糾。當地警方和市場監管部門均已介入，目前還未有調查結果。

「消費者發出來之後我們就知道（這件事）了，也跟他聯繫，滿足了他提出的一些要求。但是我們現在要把事情的真相查清楚」，楊曉路說，「我們的流程都是標準的，一份一份製作。如果出現這麼大異物，工作人員不可能看不見。」

據楊曉路表示，成都這家楊銘宇黃燜雞米飯（銀泰城店）是一家十幾年的加盟老店，此前口碑都非常好，客源穩定。至於雞肉等原材料也都是總部統一配送。目前他們正在等警方和市場監管部門的調查結果。

ET快訊
快訊／台中30歲男豪宅19樓墜落亡　現場留3物
奧運概念股上揚！　逼近漲停
深夜進趙駿亞家爆熱戀　吳婉君回應了
高雄「魔鬼終結者」栽了　身旁全裸妹嚇傻
巨嬰消風！00940規模跌破1800億　近1個月大降120億
台中20歲正妹買3萬元點數卡　超商店員、排隊民眾狂勸阻止
全球最罕見鯨魚沖上海灘！　人類未見過活體
快訊／蘆洲火警！24歲女電話求救...發現時已無生命跡象

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

點黃燜雞米飯吃出「一整隻燉爛老鼠」　顧客嘔：我快吃完了

玉溪高原游泳館曝光！中華台北隊去年曾來集訓　餐食比照奧運規格

2嫩妹搭計程車「肉身抵車資」！運將爽完向同行炫耀　影片外流慘了

9歲兒嗆「寧做工也不讀書」…搬2天鋼筋爆哭：我想回家

兩岸共享RCEP新機遇　洪秀柱：雲台合作可以打開機會之門

港鐵變屍速列車！數十乘客尖叫逃命「狂奔到車尾」　雜物丟滿地

雷軍19日舉行年度演講！　講述3年「小米造車」經歷

28歲男吃冰吃太快「腦結冰」　醫提醒：偏頭痛患者易發生

OL吃毒菇斷片！隔日「夢遊」到公司堅持上班...網笑：天選打工人

國際航線復甦慢　中國4大航空上半年持續虧損

90歲老兵為溫飽打工　1天募715萬送他退休

妻意外翻到「前女友合照」　老公看見秒裝傻：這是誰？

同事趁停等紅燈嗑便當！他目擊笑：時間管理大師

徐乃麟反控誣告：這些人夠壞！　喊話韓國瑜「提高加重誹謗罪刑」

綠燈耍龜逼後車違規 眾怒：蓄意害人過不了

李多慧質問沒到場粉絲　生氣喊：去別的球場？

飲料吐口水徒手攪！分店被搞倒　疑可不可女店員道歉：好玩錄影_

40歲孕婦駕車「醫院車道暴衝」　2行人遭撞飛...重傷搶救中

狗狗去世後她再帶回一隻　爸抗拒→每天抱著不放手

萬華深夜「掃黃」　3賣淫女竟跳樓躲警

點黃燜雞米飯吃出「一整隻燉爛老鼠」　顧客嘔：我快吃完了

玉溪高原游泳館曝光！中華台北隊去年曾來集訓　餐食比照奧運規格

2嫩妹搭計程車「肉身抵車資」！運將爽完向同行炫耀　影片外流慘了

9歲兒嗆「寧做工也不讀書」…搬2天鋼筋爆哭：我想回家

兩岸共享RCEP新機遇　洪秀柱：雲台合作可以打開機會之門

港鐵變屍速列車！數十乘客尖叫逃命「狂奔到車尾」　雜物丟滿地

雷軍19日舉行年度演講！　講述3年「小米造車」經歷

28歲男吃冰吃太快「腦結冰」　醫提醒：偏頭痛患者易發生

OL吃毒菇斷片！隔日「夢遊」到公司堅持上班...網笑：天選打工人

國際航線復甦慢　中國4大航空上半年持續虧損

台大高材生考進國安局　遭退訓怒揭情報員個資！二審判決出爐

三重滅門案兇疑做「精神鑑定」逃刑責！　家屬淚灑盼檢方重刑

可不可女店員被炎上！「親友疑出面」狂求刪文　他1句神反擊

快訊／台中30歲男豪宅19樓墜落亡　現場留3物

關西機場天花板長出「瑪利歐蘑菇」！一票點頭笑：很多人放生

妹妹畢業「耍廢1個月」不找工作　她傻眼：現在年輕人都這樣？

抓到韓國間諜！美檢方起訴前CIA韓裔女探員　吃米其林餐、收名牌包

瑪莎拉蒂違停占用右轉道　後方駕駛狂按喇叭25秒！警方回應了

立院三讀通過刑事訴訟法修正　吳宗憲：檢調極需科技偵查

大谷翔平明星賽開轟寫日本球員紀錄　國聯3比5不敵美聯

１１歲弟搭電梯下墜　冷靜自救成功脫逃

大陸熱門新聞

2嫩妹搭計程車「肉償車資」！運將炫耀慘了

港鐵變屍速列車！數十乘客尖叫「逃命狂奔」

9歲兒嗆寧做工不讀書　搬2天鋼筋老實了

2遊客接連拍到長牛角的蛇嚇傻！動物學家解答

玉溪高原游泳館曝光！中華台北游泳隊也來集訓

點黃燜雞米飯吃出一整隻燉爛老鼠　顧客：我快吃完了

OL吃毒菇斷片！隔日「夢遊」到公司堅持上班.

正妹泰國失蹤疑遭綁架肢解！生前最後畫面曝

28歲男吃冰吃太快竟「腦結冰」

陸正妹遊泰國遭分屍　34歲男澳門落網！

RCEP新機遇　洪秀柱：雲台合作打開機會之門

大陸突限手機轉帳單日限500元人民幣

芯華章　陸半導體獨角獸裁員50％

曾狂挖華為員工！OPPO被曝去年開始全部裁員

更多熱門

相關新聞

可不可分店被搞倒！「店員黑歷史」全被挖

可不可分店被搞倒！「店員黑歷史」全被挖

知名手搖飲「可不可熟成紅茶」新竹關埔分店爆出食安問題，一名女店員14日不滿客人在打烊前下單買飲料，竟吐口水在手上，接著徒手攪弄寒天（水玉）。消息曝光後，總公司火速與分店解約提告；而該店店員的黑歷史也全被翻出，包括服務態度超差、經常弄錯品項，甚至有客人怒轟，「是喝過最難喝的可不可。」

「只是好玩錄影片！」疑可不可女店員道歉

「只是好玩錄影片！」疑可不可女店員道歉

可不可女店員「徒手攪寒天」惡整客人　總部要告了

可不可女店員「徒手攪寒天」惡整客人　總部要告了

新莊棒球場「勞贖探頭」玩躲貓貓

新莊棒球場「勞贖探頭」玩躲貓貓

探索廚房用餐後腹痛、莫凡彼雞肉沒熟　衛生局要查

探索廚房用餐後腹痛、莫凡彼雞肉沒熟　衛生局要查

關鍵字：

食安黃燜雞米飯老鼠成都外送

讀者迴響

熱門新聞

2嫩妹搭計程車「肉償車資」！運將炫耀慘了

即／瞞已婚哭了　啦啦隊女神證實：我離婚了

親友肉搜擋道駕駛　駕駛討道歉

「台灣為我們做了什麼」　川普：應該付美國保護費

快訊／可不可提告！最新聲明：向口水女店員、新竹關埔店求償

培諾米達信義幼兒園毛畯珅案！監院發聲

快訊／台南男女受困住處電梯3天

直擊趙駿亞深夜帶吳婉君回家！共處3hrs爆熱戀

救護車國道鳴笛被擋道！18歲癌末男撐不到家

喝到口水可不可！受害者現身：我是什麼很賤的人嗎

台灣職籃大聯盟破局！　全因富邦蔡家第三代

姊弟命喪國3！她勇救3人「冥婚」代他照顧媽

桃機深夜槍響　歹徒撞警被開13槍仍逃脫

台南夫妻困自宅電梯3天！岳母驚聞「救命」嚇壞報警

港鐵變屍速列車！數十乘客尖叫「逃命狂奔」

更多

最夯影音

更多

90歲老兵為溫飽打工　1天募715萬送他退休

妻意外翻到「前女友合照」　老公看見秒裝傻：這是誰？

同事趁停等紅燈嗑便當！他目擊笑：時間管理大師

徐乃麟反控誣告：這些人夠壞！　喊話韓國瑜「提高加重誹謗罪刑」

綠燈耍龜逼後車違規 眾怒：蓄意害人過不了

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

男性更年期用甜點撫慰心靈

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面