天兔略往西「挑戰57年來首個11月登陸颱風」　3地首當其衝

▲天兔颱風預估明天深夜可能掠過恆春半島南端。 （圖／翻攝天氣職人-吳聖宇臉書）

記者蔡亞樺／台北報導

天兔颱風持續發布海上警報，天氣風險公司資深顧問吳聖宇預估，明天深夜可能掠過恆春半島南端，看看有無機會成為1967年吉達颱風以來11月登陸台灣的颱風。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，花蓮、台東、恆春要做好萬全準備。

吳聖宇今在臉書「天氣職人-吳聖宇」指出，天兔路徑略往西調整，明天深夜可能掠過恆春半島南端，看看有無機會成為1967年吉達颱風以來再一次11月登陸台灣的颱風。此外，吳聖宇提到，前一次1年內有4個颱風登陸是2008年，分別是卡玫基、鳳凰、辛樂克、薔蜜等4個颱風。

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▲天兔路徑略往西修，登陸或擦過恆春機率高。（圖／翻攝台灣颱風論壇｜天氣特急臉書）

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，天兔颱風即將登陸呂宋島，預計今天深夜就會進入巴士海峽，天兔路徑略往西修，登陸或擦過恆春機率高，路徑差一點，對高屏的影響差異就會很大。花蓮、台東、恆春無論如何都要做好萬全準備。

氣象署簡任技正伍婉華說，天兔預計今日下半天到達巴士海峽，依目前的路徑預測，最快傍晚5時30分有機會發布陸上警報。明午前後暴風圈接觸台灣陸地，有可能持續往西行或轉往東北，將視太平洋高壓勢力及颱風本身結構強度而定。

她提醒，颱風路徑仍有變化，但不論颱風怎麼走，綠島蘭嶼、台東及恆春半島首當其衝，明天風雨增加，周六移到東方海面才會緩和，但北部及東北部會開始下雨。