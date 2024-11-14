LIVE／天兔下午陸警「不排除貫穿北上」　氣象署最新說明

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今年第25號颱風天兔逼近，中央氣象署今(14日)清晨發布海上警報，預估下午發布陸上警報，由於路徑仍有不確定性，不排除偏西移動、貫穿台灣。另外，天兔正在快速增強中，有機會挑戰強烈颱風。氣象署將於08時40分說明颱風最新動態，《ETtoday新聞雲》全程直播。

中颱天兔上午5時的中心位置在鵝鑾鼻的南南東方約 630 公里之處，以每小時20轉16公里的速度向西北轉北北西進行，近中心最大風速每秒 45 公尺，相當於 14 級風，瞬間最大陣風每秒 55 公尺，相當於 16 級風，七級風平均暴風半徑150公里。

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▲天兔清晨的最新位置及路徑預測。（圖／氣象署提供）

氣象署清晨已針對天兔發布海警，預計今日下半天發布陸警，花蓮、台東、蘭嶼綠島、屏東可能會接觸暴風圈。由於天兔未來路徑仍有不確定性，也不排除偏西移動、貫穿台灣。

另外，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文指出，天兔細小的颱風「針眼」出現了，目前颱風環流持續爆發，核心持續鞏固，正在快速、猛爆增強中，因為所處的環境非常優異，弱風切、高海溫、高海水熱焓量等條件，預估在通過呂宋島東北端之前，將會達到中度颱風上限，甚至挑戰今年第6個強烈颱風。