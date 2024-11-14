天兔「最快傍晚5點半發陸警」　明午後往南走或轉北是關鍵

▲天兔颱風海上警報範圍擴大。（圖／氣象署提供）

記者蔡亞樺／台北報導

天兔颱風海上警報範圍擴大，中央氣象署預估，今天下半天到達巴士海峽，最快傍晚5時30分發布陸上颱風警報，明天中午前後暴風圈觸陸，周五到周六的路徑預測分散，有些路徑預測往西南邊走、有些預測往東北方向離開，甚至不排除更靠近台灣，明天下半天將是路徑往南或轉北的關鍵時期。

氣象署最新觀測資料顯示，天兔颱風上午11時的中心位在鵝鑾鼻南南東方約 510公里，以每小時17公里速度，向西北轉北北西進行；海上警報範圍擴大，包括巴士海峽、台灣海峽南部、東沙島海面，其航行及作業船隻應嚴加戒備。

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氣象署簡任技正伍婉華表示，天兔颱風即將登陸呂宋島，今天下半天到達巴士海峽，海氣條件不利於發展加上地形影響，預估到巴士海峽稍微減弱，很弱的中颱接近台灣。

▲天兔颱風路徑目前模式預測分歧，仍有不確定性。（圖／氣象署提供）

她說明，在颱風北邊是太平洋高壓勢力範圍，周五到周六北方槽線移近，會讓太平洋高壓西緣的強度減弱，而西緣強度減弱程度、什麼時間減弱，以及颱風本身結構強度，都會影響未來路徑的變化。

伍婉華指出，目前颱風模式系集路徑預測，在周五到周六的路徑越來越分散，大部分會到達西南邊海面，有些路徑預測會往西南走、有些往東北離開，甚至有些路徑不排除更接近台灣，而且移動速度並不快。

她分析，天兔以先到達巴士海峽後，明天漸漸往北，深夜不排除中心很接近台灣南端陸地，再往東北方向移動的機率最高，但颱風本身結構強度與太平洋高壓勢力都會影響路徑，明天下半天往西南或轉東北方向，將是關鍵時期。

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

降雨趨勢，伍婉華指出，目前花蓮、台東、恆春半島有局部降雨，晚上降雨稍多。明天外圍環流影響之下，花東及恆春半島降雨比較多，台東、恆春半島有局部豪雨，花蓮有局部大雨發生，東北部、北部及南部山區也有下雨情形。

她表示，周六看颱風速度而定，如果中心移動到台灣東方海面，花蓮可能有局部性大雨，北部、東北部雨勢也較明顯。周日東北季風南下，颱風外圍環流跟東北季風是否有共伴效應，造成雲系影響北部東北部陸地，將會密切觀察。

伍婉華提醒，颱風路徑仍有變化，但不論颱風怎麼走，綠島、蘭嶼、台東及恆春半島首當其衝，明天風雨增加，周六移到東方海面才會緩和，但北部及東北部會開始下雨。