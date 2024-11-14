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觀光「慘業」盼解禁團令　國政基金會促修法「每年開放百萬陸客」

▲▼國家政策研究基金會召開「國家觀光政策年終檢討」座談。（圖／記者李姿慧攝）

▲國家政策研究基金會召開「國家觀光政策年終檢討」座談。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

今年千萬國際旅客目標確定無法達標，國家政策研究基金會表示，應盡速解除赴陸旅遊禁團令，去年流失248萬陸客，觀光產值少1150億元，也呼籲發展觀光條例修法，立法促進成立國家促進觀光產業委員會並定期開會，以及每年開放100萬人次陸客。

國家政策研究基金會永續發展組召集人陳宜民表示，2019年有1186.4萬旅客造訪台灣，其中大陸旅客占271萬，為當年第一大入境市場，到2023年僅22.6萬陸客來台，排第10名；若依照2019年調查，陸客來台平均停留7.17天、每日消費199.3美金計算，去年流失248萬陸客，觀光產值少了約1150億元。

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陳宜民無奈表示，疫情已經解封3年，賴政府上任半年，台灣旅遊觀光業到現在還是盼不到春天，兩岸交流和觀光人數沒有增加，現在已是觀光「慘業」，日本觀光已恢復到8成以上，台灣還不到6成，陸客已有5萬8735人提出赴金馬旅遊申請，實際旅遊人數超過5千人，呼籲政府盡速開放大陸觀光客來台，且每年至少100萬人次。

中華觀光管理學會理事長李銘輝指出，從旅遊角度來看，兩岸應該走向和平而非對立，過往陸客來台一天消費250美金，日本客消費100到150美金，南向國家一天50美金，南向來台3到4天，陸客來7到8天，可促進全台雨露均霑，日韓最多到台北、高雄或花蓮，陸客是環島，可促進所有地方發展，10個觀光客可以養活一個就業工作，大陸人440萬人進來，造就44萬個工作。

台灣旅遊發展促進協會理事長張桂銓表示，觀光產業補貼拚觀光，但旅行業真的沒有觀光大爆發，旅遊大爆發並沒有發生在旅遊業身上，兩岸互動5年，原本5年前來台人數約佔觀光客三分之一到二分之一，這幾年唯一受惠是泰國，因推動免簽證，觀光成長8成，無法來台灣的都到泰國，日本觀光也在復甦，台灣卻在5年內封鎖自己，更因兩岸關係緊張被全世界列為橙色警戒國家。

▲▼國家政策研究基金會召開「國家觀光政策年終檢討」座談。（圖／記者李姿慧攝）

▲國家政策研究基金會召開「國家觀光政策年終檢討」座談。（圖／記者李姿慧攝）

張桂銓強調，禁團令再不解，旅遊產業會變旅遊慘業，政府稱要對等開放，但現在台灣人可以去大陸，只要有台胞證和護照就可以去，「大陸人可以過來台灣嗎？不可以，他們來台需要申請，包括商業參訪，根本無法達到對等。2019年整年度陸客赴台400多萬，今年度1月到8月赴台陸客20萬上下，可以想見這差異。」

張桂銓更指出，陸委會官員今年7月在機場候機室發問卷恐嚇旅客和商人，詢問「過去大陸很危險，要麻煩填個問卷，出事好通知家人」。

法學博士、考選部前部長董保城表示，發展觀光條例已經很久沒修法，建議成立國家促進觀光產業委員會，每3個月由行政院長召開一次會議。另外，為振興兩岸觀光產業，應該每年開放100萬人次陸客。

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