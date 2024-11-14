今年觀光產值「逆差估7300億」創新高　學者：沒千萬客是國家之恥

▲國家政策研究基金會召開「國家觀光政策年終檢討」座談。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

交通部今年拚千萬國際客目標跳票，國家政策研究基金會今召開檢討座談會，指今年1到8月出入境逆差達641萬人次，產值逆差推估將到7300億元，創下歷史新高。學者質疑，連香港、新加坡觀光客都破2千萬，國際客沒有1千萬是國家之恥。業者表示，全世界因兩岸關係緊張將台灣列旅遊橙色警戒，讓國際客不敢來。

國家政策研究基金會今召開國家觀光政策檢討座談會，國家政策研究基金會永續發展組召集人陳宜民表示，新冠疫情後台灣人瘋出國，根據觀光署統計，2023年台人出國近1180萬旅次，旅遊總支出破7134億元；外國旅客僅648.7萬人次來台，消費額約2698億元。一來一往，去年台灣旅遊逆差達4436億元，創歷史新高，比起2019年的3719億元逆差，則高出717億元。

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「台灣觀光還在加護病房，但日本觀光卻已快速回溫。」陳宜民表示，台灣旅客去年在日本消費額達到7786億日圓，居各國之冠，根據統計，疫情前2019年來台旅客高峰為1186萬人次，疫情解封後腰斬剩648萬人次，今年到8月不到500萬人次，今年底達750萬人次可能會達不到，目前數字統計有很多爭議，包括來台居留工作的，因簽證問題出國回來也領到國外觀光客1人5千元補助，是否慷納稅人之慨，來台灣工作的依舊拿到補助，這些人不但納入觀光客統計，甚至過境也被納入，都是衝數字，並非符合觀光客定義。

▲國家政策研究基金會永續發展組召集人陳宜民(左)、永續發展組召集人陳宜民(右)。（圖／記者李姿慧攝）

陳宜民無奈表示，疫情已經解封3年，賴政府上任半年，台灣旅遊觀光業到現在還是盼不到春天，兩岸交流和觀光人數沒有增加，現在已是觀光「慘業」，日本觀光已恢復到8成以上，台灣還不到6成。

中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽表示，2019年疫情前，縱使兩岸關係不好，陸客來台仍是最大市場，也是產值最高市場，一個陸客消費產值是日本和韓國客的兩倍，更是東南亞客的3倍，因為停留天數是其他國際客的兩倍。

李奇嶽強調，要體質健康並復甦觀光市場，陸客市場對台灣很重要，過往境外旅客來台產值8千億元，陸客佔一半，現在等於觀光業入境市場復甦天花板自動打折一半，陸客這塊市場消失，要如何衝破這個天花板，其他市場就要加進來，又碰上今年有許多天災短暫因素，但最可怕是人禍，兩岸局勢緊繃，兩次不友善軍演，執政黨對兩岸關係處理粗糙，都讓國外旅客覺得台灣不安全，信心消退是最可怕的，日本人因日幣匯率低不出國，但日本人去韓國衰退情況沒有像台灣這麼嚴重，主要是日本人認為台灣不安全。

▲中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽。（圖／記者李姿慧攝）

中華觀光管理學會理事長李銘輝表示，台灣觀光實際上沒有想像那麼好，觀光客數據把到台灣移民都算入，也把僑外生算在內，台灣以千萬大國為目標，如果檢視2019年統計，除菲律賓、寮國、柬埔寨等國家，還有四、五個落後國家觀光客沒有到1千萬，「其他日韓等國家觀光客沒有不超過1千萬的，沒有一千萬是國家之恥，連香港、新加坡都超過2千萬觀光客，台灣訂千萬國際客這樣數字不可理解。」

台灣觀光救援協會理事長許高慶表示，「危邦不入，台灣被全世界列為旅遊橙色警戒區，國外旅客怎麼會來？」台灣政府為何要把台灣變成危險國家，政府要負最大責任，從戰爭面操作，沒有重視民生經濟，只重視政治喜好，安全是現在應該追求的，呼籲政府盡快解除赴陸旅遊禁團令，解除橙色警示，否則花多少錢補助都沒有用。