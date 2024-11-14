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前海軍艦長赴珠海航展　哽咽喊「想讓台灣觀眾知道我們中國多強」

▲▼海軍前新江艦長呂禮詩。（圖／翻攝自Facebook／呂禮詩）

▲前海軍新江艦長呂禮詩。（圖／翻攝自Facebook／呂禮詩）

記者杜冠霖／台北報導

珠海航展12日開幕，共軍各類型武器裝備公開亮相。前海軍艦長呂禮詩現場哽咽表示，想讓台灣觀眾也知道，中國有多強。相關言論受多家中國官媒、維博轉發報導。對此，國安局長蔡明彥今（14日）受訪時表示，中國向來用軍事活動跟展演展示實力，對於相關認知作戰，國際社會對於中共作為逐漸採取一些反制作為。綠委賴瑞隆則批評呂禮詩言論失格、傷害中華民國。

環球網報導，呂禮詩指出，無論是運油-20，或者是看到紅旗-19，那都是象徵現在可以飛得更遠，可以攔截的高度更高，「我在台灣節目裡頭一再強調，有圖有真相，我也想一起分享這些寶貴經驗，把這一些實際上的真相，告訴大家，讓觀眾知道，我們中國有多強。」

國安局長蔡明彥今赴外交及國防委員會報告並備質詢。對於中共軍演頻繁，蔡明彥表示，美國白宮已經針對這部分有公開說明，未來APEC拜習會過程中，美方會表達對台海議題的關切。

蔡明彥指出，共軍在周邊地區活動狀況，不管在東海、台海跟南海，中共機艦相關活動進入其他國家空域、水域越來越密集，這也是為何拜習會中，拜登要對台海局勢跟區域安全議題表達高度關注。

至於前海軍艦長呂禮詩言論，蔡明彥回應，中國向來用軍事活動跟展演展示實力，國際社會對於中共作為逐漸採取一些反制作為，今年以來已經有九個國家船艦、穿越台海多達15次，中共透過武力展示對外認知作戰，各國高度關注也展開具體行動捍衛區域穩定及自由航行權。

綠委賴瑞隆則批評，呂禮詩言論非常不恰當，前海軍艦長是防衛台灣和平，中共台灣威脅大，卻打擊現有國軍士氣、傷害中華民國，這種做法是失格。
 

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