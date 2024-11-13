賴清德認了曾想修財劃法　「盤點後僅能撥500億」：目前制度相對穩定

▲總統兼任民進黨主席賴清德。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

朝野為《財劃法》修法爭執不下，甚至日前在委員會爆發嚴重衝突。民進黨今（13日）召開中常會，據轉述，到了會議尾聲，賴清德也針對財劃法發表看法，賴清德表示，中央扣除掉地方補助及法定支出後，實際可以支配的總預算大約7700億，按照國民黨團版本，會從中央拿走6600億，且不變更一般性補助款配額的話，會造成中央政府重大資金缺口，不足以支持國防外交及其他重大基礎建設。賴也坦言，過去他擔任閣揆也曾草擬修法版本，最終未送到國會，正是因為當時盤點中央政府只能再撥出約500億預算規模。

針對《財劃法》，據轉述，賴清德會中表示，他注意到國民黨的論述，是過去省政府時期，中央跟地方的財源分配問題，也就是中央60%、省政府11%、地方政府29%，國民黨認為現況是中央75%、地方25%，所以提出修法版本要拿回15%，財政部也提出試算，若按照國民黨團的版本，中央政府需要再撥出6600億給地方政府，但這部分有一些跟事實上的落差。

賴清德指出，若按照總預算3兆元計算，15%應該是4500億元，但國民黨團版本是6600億，且中央政府目前拿取的也不到75%，一般性補助款就將近2500億，來到5至6%，這部分已經是給地方使用，各地方政府實際上資源已超過30%。

至於國民黨團主張過去省政府11%被納入中央預算，應回歸地方。賴清德說，因省政府事權由中央負責，包含改制為國立高中的省立高中、改為部立醫院的省立醫院等等，如果國民黨主張把這部份的收入分配地方，相關工作也應該由中央轉移到地方。

賴清德指出，按照國民黨團版本要從中央拿走6600億，且不變更一般性補助款配額的話，會造成中央政府重大資金缺口，中央扣除掉地方補助及法定支出後，實際可以支配的總預算大約7700億，若再扣掉6600億，剩餘資源不足以支持國防外交及其他重大基礎建設，包含各地軌道建設目前也是用中央計畫型補助，更甚者未來發生震災等緊急災變，未來財政條件恐怕無法讓中央的補助繼續。

至於在野黨質疑，賴清德過去也曾主張修《財劃法》。賴清德坦言，他在擔任台南市長、行政院長期間確實有多次討論，就任行政院長時就有擬出草案，但未送到國會，是因為當時盤點中央政府只能再撥出約500億預算規模，若草案送到立院，後續中央分配給地方的預算不斷膨脹，會超出中央政府財政能力，所以當時直接就將這500億分配給地方政府。

賴清德指出，綜觀過去8年，中央對地方補助不斷提升，明年中央要撥出1兆151億元給地方政府，是歷史新高，各地方政府財政已經大幅改善，甚至部分縣市出現歲計賸餘，若這樣還要把中央6600億分配給地方，可能造成沒有人力執行爆增預算，出現預算過剩甚至浪費狀況，這也是行政院為什麼說目前版本就是最好版本。

賴清德總結，目前《財劃法》制度是相對穩定做法，希望委員們審慎推動財政改革，請大家跟著黨團腳步一起努力。