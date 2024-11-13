朱立倫批綠向外國人抹紅國民黨　綠舉翁曉玲為例：國際友人非常困惑

▲民進黨發言人吳崢。（圖／記者黃克翔攝）



記者杜冠霖／台北報導

對於國民黨主席朱立倫今（13日）指控民進黨不斷對外國友人抹紅在野黨，甚至把國民黨講成跟共產黨一樣，不道德也不民主，怒轟「民進黨也有一天會變成在野黨，難道你們可以接受嗎？」一說，民進黨發言人吳崢回應，台灣拓展外交需要朝野一起努力，面對國際友人時，民進黨不會特別攻擊哪一政黨，他強調，有時國際友人也希望了解各政黨外交路線和意識形態，近期也關注到藍委翁曉玲要提案廢除「吳斯懷條款」，類似這樣的行為，國際友人也非常困惑，朱立倫應該先向社會好好說明為何自家立委會如此提案。

朱立倫指出，國民黨的國際外交一貫立場，就是國家優先、中華民國優先，用中華民國角度考量面對外國訪賓，朝野政黨都為國家努力，雖然政治立場不同，但不同的地方都可以跟國外友人分析，例如擁核、廢核，廢死反廢死等等；兩岸關係國民黨主張雙Ｄ戰略，民進黨主要是抗中對抗，這些外國人也都知道，「但我再次提醒民進黨朋友，不要抹紅在野黨，扣帽子，甚至把國民黨講成跟共產黨一樣，這是不道德也不民主的」。

對於藍營說法，吳崢表示，台灣在國際上拓展外交，需要朝野各政黨一起努力，所以在面對國際友人的時候，一定都是以台灣的國家利益為最大的出發，不會去做特別攻擊哪一個政黨的行為。

吳崢也坦言，以個人的經驗，確實在與國際友人接觸時，有時候國際友人會對台灣的政治情勢提出問題，也希望更多了解各政黨的外交路線及意識形態。例如近期也關注到，國民黨不分區立委翁曉玲在立法院準備提案，提出《兩岸人民關係條例》第9之3條的修法，未來要讓退將、高階將領、甚至是情報機關的首長，去中國唱中華人民共和國的國歌、向人民解放軍敬禮這樣的行為可以合法化。

當國民黨有立委在立法院要做這樣的提案，當然會引起外界很多的困惑，也看到近年來，中國人民解放軍對於台灣，無論是軍機擾台或是舉辦大型聯合軍演，這樣文攻武嚇的作法，頻率不斷增強、力道不斷加強，大家當然期盼國軍能夠站在第一線守護國土，如果有退將去中國向人民解放軍敬禮、唱中華人民共和國的國歌，這樣的行為會讓大家非常困惑，可能會傷害國軍的形象與士氣，也會混淆國人的國家認同。

吳崢表示，像類似這樣的行為，不論是國際友人或是台灣社會各界，一樣都會覺得非常困惑，所以朱立倫主席應該要向社會來說明，為什麼自家立委會在立法院提出這樣親共、友共、愛共的法案？這才是國民黨自己應該要去面對的。