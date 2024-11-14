大貨車轉彎一半貨櫃突傾倒！馬國21歲女「困車內遭壓扁」無辜慘死

▲大貨車轉彎時貨櫃突傾倒，將在旁停等紅燈的21歲女駕駛壓扁。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

馬來西亞馬來西亞檳城州13日發生死亡車禍，一輛載著貨櫃的大貨車在路口轉彎時，車輛後方的貨櫃突然倒塌，導致壓毀了2輛轎車，導致21歲李姓女駕駛傷重身亡、25歲陳姓駕駛身受重傷。至於事故發生原因為何，仍待進一步調查。

根據《中國報》報導，這起事故發生在13日上午9點16分，當時大貨車行經檳城州大山腳市的武吉丁雅路、哥本西列路的三岔路口，沒想到在紅綠燈處轉彎時，車輛後方的貨櫃突然倒塌，重重砸在馬路上。

▲21歲女停等紅燈時，突遭翻覆的貨櫃壓住，被救出時已經傷重身亡。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



由於當時正處於上班時間，許多車輛遭到波及，其中2輛車被貨櫃死死壓住，情況最為嚴重。當地消防局獲報以後，立即派人到場救援。在消防局抵達以前，25歲陳姓駕駛就在民眾的幫忙下脫困，身受重傷被送往醫院治療。

不過，另一名21歲的李姓女駕駛則沒那麼幸運，連人帶車被死死壓在貨櫃底下，直到約2個小時以後，施救單位調動了2輛吊車到場，將貨櫃移除，才將早已被壓死的李女救了出來。李女的遺體隨後被送往醫院解剖，家屬到場後痛哭失聲。

由於傾倒、衝擊力道相當大，除了遭壓車輛嚴重變形以外，載運的貨車也因此出現扭曲、車體變形的情況。至於詳細案發原因為何，仍待進一步釐清。