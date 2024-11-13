駕駛恍神！聯結車鏟倒整排護欄　飲料散落車道...2小時才清完

記者楊永盛／苗栗報導

台61線西濱快速公路苗栗後龍聯港匝道口前，今（13）日上午9時許發生聯結車自撞事故。詹姓駕駛疑似恍神失控，高速衝撞施工的管制工地，將約3~40公尺長的水池護欄鏟倒，車子才失去動力停住，幸好未釀成人員傷亡。

▲台61線苗栗後龍段發生聯結車失控自撞護欄事故，載運飲料散落車道。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

竹南警分局中午指出，今日上午8時45分許接獲報案，稱於西濱快速道路北上103.5公里發生交通事故，需要警方協助，員警獲報後立即趕赴現場。警方到場發現為一大貨車自撞路旁護欄後，零件再碰撞前方自小貨車事故。

警方調查，詹姓聯結車駕駛（58歲）稱一大早自台中出發，戴著滿車的飲料準備到桃園楊梅交貨，疑似恍神未注意道路間距，先擦撞右側路邊護欄，再失控撞上施工中、分隔南北車道的水泥護欄，由於衝撞力道相當大，將長約3~40公尺的厚重護欄都推撞開，聯結車最後因車頭嚴重毀損，失去動力才停住。

由於事故現場一片狼藉，飲料箱散落車費，拖吊、搬運飲料費時，直到中午約11時許才恢復正常通行，但臨時中央分隔島受損，公路局仍派員監控修補中。警方提醒，行車應保持前後車距離，全神貫注道路狀況，並注意左右方來車，避免發生危險，保障行車安全。