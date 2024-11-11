國道撞死人！　聯結車司機做1件事判無罪

▲新竹地方法院。（圖／記者王致凱攝）



記者張靖榕／綜合報導

一名徐姓聯結車司機2023年駕車行經國道時，撞死因車輛故障而站在外側車道的洪姓男子。徐男曾下車查看4分鐘，稱因沒看見撞到什麼就開車離去。新竹地檢署認定，徐男因事發當時無法預防意外，不追究其過失致死罪責，但以肇事逃逸罪名將其起訴；近日新竹地方法院認定徐男應無肇逃主觀犯意，因此判處無罪。

檢方指控，事發於去年11月13日晚間9時許，當時徐男駕駛營業半聯結車行經國道3號公路南向104公里新竹市香山區路段的外側車道，撞上因車輛故障而站在車道上的洪男。洪男送醫後不治身亡。檢方認為，徐男在撞人後曾短暫下車查看，但並未在現場等候警方或提供救助，隨即駕車離開，涉嫌肇事逃逸。

徐男在法庭上辯稱，事發當時路段無路燈，視線極差，自己未察覺撞到人，只是感到疑似撞到異物。他把車停靠路肩，往回感覺走了4至5分鐘，但並未發現異常，因大型聯結車停靠路肩有安全隱患，感覺很危險，他便選擇趕緊離開。直到隔日接獲警方通知，檢視行車記錄器後才得知撞到人。

事故經新竹區監理所竹苗區車輛行車事故鑑定，確認徐男的行駛路權優先，洪男突然從右側路肩進入車道，導致他措手不及。鑑定報告指出，洪男於無照明的高速公路跨入車道是導致事故的主要原因，因此徐男在此事件中無肇事因素，檢方對其過失致死部分裁定不起訴。

法官認為，高速公路上行人不得進入車道是法律規定，亦屬常識，一般駕駛不會預期有人會站在高速公路車道上。法官指出，徐男於黑暗無照明的環境下下車查看了約4分鐘，若有肇事逃逸意圖，不會冒險停車並在高速公路上回頭查看，因而缺乏肇逃的主觀意圖。

最終法院認定徐男並無肇事逃逸的主觀犯意，判決無罪。