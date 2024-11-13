2女學生喝醉遭性侵！她幫閨蜜阻止色狼　反被抱上沙發逞慾

▲柳姓男子性侵2名女同學，除了要蹲4年以外，還得賠償50萬元。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

基隆市一名柳姓男子與3名女同學相約飲酒，沒想到他酒後趁著女同學小花（化名）喝醉，動手性侵對方得逞，最終被判處4年有期徒刑。女同學提起民事求償，基隆地院審理後，判柳男須賠50萬元，全案仍可上訴。

根據判決書內容，柳男與小花、小莉（化名）、小婷（化名）等共3名女同學相約，一同前往小花的住處飲酒，4人一路飲酒、聊天，喝到了隔天凌晨2點左右。由於小花、小莉不勝酒力，於是直接進入房間睡覺，柳男見狀後，便與小婷離開。

怎料柳男離開後不久，又以「東西忘記拿」為藉口，折返回小莉的住處，眼見2女都已熟睡，竟因此心生歹念，將手伸進小莉的衣物內，開始觸碰小莉的隱私部位，並且親吻對方。

▲柳姓男子性侵2名女同學，除了要蹲4年以外，還得賠償50萬元。（示意圖／123RF）



小莉、小花均被柳男的動作驚醒，但因為醉酒而無力反抗，小莉只能緊緊拉著褲子，小花也在一旁幫忙拉住，才讓小莉得以逃脫狼爪。豈料柳男發現無法得逞，竟轉頭將小花的褲子脫下，接著不顧對方的反對，將人抱到客廳性侵得逞。

對此，柳男則辯稱，他與小花先前就已發生過性行為，自認2人的關係是「砲友」，當時因為醉酒、想發生性關係，一不小心才碰到了小莉。後來經過2人阻止，柳男才知道摸錯人，於是轉頭跟躺在床上的小花發生性關係，接著又帶小花到客廳的沙發2度發生性關係，他與小花是合意性交。

不過由於犯罪事證明確，加上證人指證歷歷，柳男雖辯稱是合意性行為，但不被採信，最終被依照乘機性交未遂罪、乘機性交罪，各判1年6月、3年2月有期徒刑，合併執行4年。

根據《聯合新聞網》報導，小花遭到侵犯後身心受創，需要到精神科診所接受治療，因此向柳男求償100萬元。基隆地院審理後，則判柳男須賠50萬元，案件仍可上訴。